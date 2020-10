Ayuso decideix col·laborar amb el Govern i retira el recurs contra Illa pel canvi de fase

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha autoritzat a l'Advocacia General a desistir de les accions judicials contra el ministre de Sanitat, Salvador Illa, pel canvi a la fase 1 de la desescalada, després de la fi de l'estat d'alarma.













Segons ha avançat 'El Mundo', i han confirmat a Europa Press fonts de el Govern regional, la cap de l'Executiu madrileny entén que "és imprescindible una adequada col·laboració entre les administracions i que hi hagi menys litigiositat entre elles".





El passat mes de maig el Govern regional va decidir presentar un recurs contenciós administratiu davant "els dubtes de legalitat" de l'actuació del Ministeri de Sanitat a l'hora de permetre el canvi de fase a més de considerar que existia una "eventual lesió dels legítims interessos de la Comunitat de Madrid ".





Malgrat decidir finalment no presentar el recurs, des de la Comunitat de Madrid s'han mostrat convençuts "que hagués prosperat" perquè consideren que "ha quedat palès que les decisions de passi de fase van ser no ajustades a dret".





A més, han incidit que la presentació d'aquest recurs va permetre "revelar que el Govern de Pedro Sánchez va mentir perquè mai va existir un comitè d'experts que avalés els canvis de fase de les comunitats autònomes, tal com va confirmar el ministre Illa el passat 30 de juny ".





Per a la dirigent, és "imprescindible" per a la gestió diària de la situació generada per la pandèmia "una adequada col·laboració entre les diferents administracions territorials i una disminució de la litigiositat entre elles", com recull l'ordre on es descarta continuar amb aquestes accions judicials .