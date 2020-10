L'Eurocambra reclama inversions a Brussel·les per acabar amb la bretxa digital

El Parlament Europeu ha instat aquest dijous la Comissió Europea a augmentar les inversions per disminuir la bretxa digital a Europa que afecta en gran part l'educació digital, fonamental durant la pandèmia del coronavirus.

















En la resolució que ha aprovat l'Eurocambra es constata que la pandèmia ha exacerbat la desigualtat i dificultat d'accés a l'educació, per la qual cosa reclama que l'educació digital sigui una realitat per a tothom.





Disminuir les desigualtats en el si de la UE ha de ser una prioritat, ha remarcat la resolució, alhora que recorda que en alguns països el 32% dels alumnes no van rebre classe durant diversos mesos.





Per tot això, els eurodiputats han demanat a Brussel·les que inverteixi en connectivitat i equipament, sobretot a zones remotes i rurals, com també en formació i suport tecnològic per als professors i formadors.





"Molts països encara no estan preparats per a la segona onada que ja afecta Europa. Cal fer més per garantir l'accés a una educació i formació de qualitat per a tothom, i per això necessitem inversió", ha insistit el socialista romanès Victor Negrescu, ponent del text.





Igualment, ha criticat que els Vint-i-set vulguin retallar la dotació per a programes educatius i ha reiterat que el pressupost per a Erasmus+ s'ha de "triplicar".