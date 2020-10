Estudis internacionals proven que la taxa de contagi al viatjar en tren és molt baixa

Segons l'Autoritat de Seguretat dels Ferrocarrils de Regne Unit, els passatgers tenen un risc inferior al 0,01% de contagiar-se de Covid-19 al viatjar en tren, és a dir només es contagia una persona a cada 11.000 viatges. Els resultats han estat verificats per l'equip de l'assessor científic cap de Departament de Transport en col·laboració amb el Laboratori de Ciència i Tecnologia de Defensa.





L'Agència Nacional de Salut Pública de França, per la seva banda, va analitzar que només l'1% dels grups contagiats per Covid-19 estaven vinculats a l'ús del transport públic. Els percentatges més alts eren els centres de treball (24%), centres d'atenció sanitària (16%), reunions familiars (14%), esdeveniments públics (9%) i allotjaments socials (8%).









Un tercer estudi, de la Universitat de Colorado Boulder liderat per José Luis Jiménez, va estimar que en un viatge de tres hores en un tren o un autobús o metro ben ventilat, sense parlar i sense moure la probabilitat de contraure Covid-19 és de només un 1%. Això contrasta amb el 90% d'exposició a el fer una activitat social durant el mateix temps en un espai tancat.





I la Universitat de Tohoku (Japó), que va rastrejar grups de coronavirus, no va vincular cap brot de Covid-19 amb el transport públic, però sí amb gimnasos, bars i karaokes. Perquè segons la investigació, el perill és més gran en espais tancats, multituds i entorns de contacte proper en què la gent parla cara a cara i hi ha més interacció social.









Les persones solen romandre en trens durant períodes de temps relativament curts i utilitzen per moure el transport públic en solitari, sense parlar amb ningú, cosa que redueix la quantitat d'aerosols que alliberen a l'aire.





















En els trens s'han pres tota mena de mesures de protecció i s'ha intensificat la freqüència i la qualitat de la neteja en desinfecció.





Les mesures a seguir en el transport públic des de l'aparició de la pandèmia han ajudat que les taxes d'infecció siguin molt baixes perquè és obligatori l'ús de mascaretes, s'ha imposat la distància social, marcada a terra a les andanes, s'ha intensificat la vigilància dins de les estacions perquè tothom porti posada sempre la seva màscara i la neteja i desinfecció són freqüents. Fins i tot s'han separat les portes d'entrada de les de sortides per evitar aglomeracions i el control és molt estricte gestionat per guàrdies de seguretat privada.





L'estudi realitzat al setembre per Deutsche Bahn a Alemanya sobre l'actualització s obri els riscos d'infecció per SARS - COV - 2 en trens de llarga distància va concloure que la pandèmia mundial de COVID-19 és un desafiament enorme en molts nivells. Però mentre no hi ha vacunes no hi ha altra alternativa que cenyir-se a la normativa d'higiene, distanciament i cobriment facial i recomanacions. Els resultats presentats de l'estudi són una indicació molt prometedora que les mesures implementades en els trens de llarga distància DB Fernverkehr redueixen eficaçment els riscos d'infecció per SARS-CoV-2 per als passatgers de tren.





Els viatges en tren són segurs, fins i tot, a la tardor segons afirma Deutsche Bahn ( DB) des d'Alemanya. En paraules de Berthold Huber, membre de la Junta de Transport de Passatgers de DB a Alemanya afirmava recentment que: "Avui sabem per diversos estudis que s'ha comprovat que la coberta de la boca i el nas garanteix que els viatges en tren són segurs. És per això que la nostra principal preocupació per a la tardor és: presència d'alta seguretat en trens i estacions i continuar monitoritzant el requisit d'usar màscares de manera regular ".





A mitjans de setembre, el govern federal, els estats federals, les associacions de la indústria del transport, els sindicats, les associacions municipals centrals i les empreses de transport van acordar controls prioritaris diaris a la "Taula rodona sobre la implementació de l'requisit de màscara a el transport públic ". Per tant, Deutsche Bahn es basa en les campanyes de prevenció i control que es van dur a terme en onze estats federals aquest estiu.





A Espanya l'ús de mascareta en el transport públic es va fixar en el mes de maig des del Butlletí Oficial de l'Estat publica mitjançant una Ordre que va regular l'ús obligatori de màscara quan no sigui possible mantenir la distància interpersonal de dos metres.





En base als estudis indicats i els models de demostració per estimar el risc d'infecció per viatge mitjà de passatger el risc d'infecció sense cobrir-se la cara és d'1 per cada 11,068 viatges i la infecció a l'cobrir-se la cara és d'1 infecció per 19765 viatges.





El transport públic han demostrat que encara que no tenien l'experiència per bregar davant tal crisi sanitària, han reaccionat extremadament ràpidament a la situació i ha demostrat el seu gran sentit de responsabilitat cap al seu personal i les comunitats a les quals serveixen.





D'aquesta manera nombrosos estudis científics i anàlisis empíriques internacionals demostren que el transport públic comporta molt menys riscos que altres llocs públics o les reunions privades.





Desafortunadament, ha estat estigmatitzat amb massa freqüència sense cap argument sòlid l'ús del transport públic com el tren. Però basat en troballes científiques i l'actual experiència pràctica disponible en l'actualitat, els diferents documents d'estudi mostres que el transport públic està prenent les mesures adequades per reduir riscos a un nivell que sigui manejable i acceptable per als usuaris.





























Però encara hi ha més perquè el treball de les RSSB ha demostrat que els riscos de seguretat associats amb els viatges són extremadament baixos en tren. En les seves conclusions s'afirma que fins i tot amb el virus encara present en la comunitat, el risc, encara que no menyspreable, és baix i tolerable. Persones que depenen dels trens per al seu manteniment, l'educació i el lleure poden viatjar de forma segura, seguint l'orientació dels operadors sobre diverses mesures de seguretat incloent el distanciament social i cobrir-se la cara.





Segons les troballes de RSSB, els passatgers poden confiar en la seguretat de viatjar en tren a causa de el risc de Covid-19. La infecció és inferior al 0,01% per a un viatge mitjà de llarga distància. La indústria ferroviària recolzada per RSSB ha de continuar monitoritzar aquest risc i comunicar-ho de manera efectiva.

































A aquesta conclusió també arriba un estudi fet a la Xina que utilitzant un gran conjunt de dades de casos i contactes de passatgers de tren en aquest anàlisi epidemiològica i de modelatge ha mesurat explícitament l'espai i distribució temporal de la taxa d'atac de COVID 19 i factors de risc rellevants per a trens d'alta velocitat.





























ELS TRENS COMPLEIXEN AMB ESTRICTES PROTOCOLS DE DESINFECCIÓ I NETEJA CERTIFICATS PER AENOR





Els procediments, així com les diverses mesures d'embarcament, desembarcament i abordo, han merescut el reconeixement de l'certificat AENOR enfront del COVID-19 per al transport de viatgers. Després de la certificació dels protocols establerts en els trens d'Alta Velocitat i Llarga Distància, AENOR avala ara l'efectivitat dels processos de protecció, neteja i desinfecció implantats en els trens Avant enfront del COVID-19, amb l'objectiu de garantir la màxima seguretat higiènica i sanitària per a clients i empleats.





Els protocols, certificats per AENOR mitjançant exhaustives avaluacions tant presencials com documentals, contemplen tots els moments en què un viatger entra en contacte amb els serveis de la companyia abans, durant i un cop finalitzat el viatge, incloent el check-in i accés als trens, la distribució dels passatgers, la neteja i desinfecció de l'interior dels trens, així com les mesures de protecció de viatgers i empleats, entre d'altres.









Procés de desinfecció de trens.









Aquest procés de certificació, que dóna suport ia les mesures establertes en trens AVE, Alvia, Euromed, Intercity i Avant, davant el contagi de COVID-19 és un pas més dins de el programa Objectiu Tren Segur, dissenyat per Renfe per oferir a tots els seus viatgers la màxima confiança a l'hora de viatjar i afrontar amb èxit la tornada a la normalitat.





RENFE s'ha dotat d'uns protocols de desinfecció i neteja propis que exigeixen una neteja profunda i sistemàtica de tot el tren, incloent seients, terres, revestiments horitzontals i verticals. A més de l'ús de productes d'alta eficiència desinfectant.





Es posa especial atenció a una desinfecció acurada de totes les zones de contacte: polsadors d'obertura i tancament de portes, reposabraços, safates dels seients, passamans, etc. I a més es realitza una neteja profunda de banys i tots els seus elements, així com de cotxes cafeteria i cabines de conducció, on abunden dispositius especialment sensibles, com pantalles tàctils, botoneres, picaportes i panells.





Es procedeix a la substitució dels reposacaps de tots els seients abans de cada viatge i existeix un registre de cada neteja i desinfecció, amb data i hora dels treballs realitzats en una fitxa en zones visibles de l'interior del tren per la teva consulta i informació.





A més es procedeix a l'execució d'una neteja extraordinària i ampliada cada cinc viatges aplicant desinfectant a tot el tren. I cap tren es posa en marxa sense haver estat sotmès a una neteja prèvia i sense la reposició obligada dels elements higiènics i sanitaris. La flota de trens és sotmesa a la programació habitual de neteja ara reforçada amb intervencions addicionals que garanteixen els més alts estàndards de qualitat en la desinfecció.













Model d'estudi per a la implementació de mesures a les estacions de tren.





Un equip de més de 125 persones garanteix la desinfecció i neteja de tots els espais durant el viatge. S'ocupen del manteniment específic d'aquelles places que queden lliures en estacions intermèdies, per deixar-les completament higienizades abans de ser ocupades per una altra persona, i intervenen durant el trajecte en qualsevol altre punt de l'tren en què sigui necessari.





Per si això fos poc s'ha incrementat seguint les indicacions sanitàries la taxa de ventilació a l'interior dels vagons. 9 renovacions completes d'aire a la sala de viatgers a l'hora (cada 7 minuts) assegura que la renovació completa de l'aire en els cotxes de viatgers. A més, ADIF ha instal·lat càmeres de mesurament de temperatura en grans estacions de tren de tot Espanya.





UN EMBARCAMENT I DESEMBARCAMENT CONTROLAT AL MIL·LÍMETRE





L'accés a la zona d'embarcament només es podrà realitzar amb 90 minuts d'antelació a la sortida de l'tren. Si arribes amb més temps pots esperar al vestíbul de l'estació. El procés d'embarcament (check-in) es tanca 5 minuts abans de la sortida de l'tren.





L'embarcament es realitza de forma organitzada, amb accés preferent per a la gent gran, famílies, persones que viatgin amb nens o amb carrets de bebè i les persones de mobilitat reduïda. I en tot moment s'assegura la distància interpersonal mitjançant retolació o marques a terra i emissió de missatges recordatoris.

















Diagrama d'un vagó d'Azuma de classe estàndard de 88 seients amb vagó amb 44 passatgers que ocupen seients alternatius





També s'han modificat els processos de desembarcament o baixada del tren, que es realitza de forma progressiva a l'arribar a l'estació de destí, iniciant-se sempre la sortida en les files més properes a la porta i continuant de forma ordenada.





S'ha eliminat repartiment de premsa a bord i auriculars i s'han tancat a el públic les sales Club de les estacions per evitar el màxim la interacció social en aquests espais.





VIDEO DE MESURES SANITÀRIES PREVENTIVES EN ELS TRENS