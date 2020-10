Segons un expert, el confinament no va ser positiu per a la biodiversitat

Els mesos de confinament durant la vigència del confinament i l'estat d'alarma per frenar la pandèmia del coronavirus, no van resultar tan positius per a la biodiversitat com s'hauria esperat, segons han explicat experts ambientals en l'esdeveniment on-line 'Un primavera guanyada per a la natura'.









En l'esdeveniment, organitzat per l'Associació de Periodistes d'Informació Ambiental (APIA) i BBVA Openmind, els experts han indicat que aquells mesos no van generar aspectes positius en la biodiversitat, tot i la reducció del turisme, el trànsit i l'activitat humana.





Entre els participants ha estat el biòleg Miguel Ángel Bravo, que treballa en l'equip de seguiment de processos naturals de l'Estació Biològica de Doñana, que ha reconegut que durant el confinament al Parc Natural va viure una explosió de flors i vida, tot i que l'hivern va ser molt sec i va ploure la meitat del normal.





No obstant això, les pluges es van produir a la primavera i ho van fer de manera contínua i forta. Una situació, que ha lamentat perquè "aquestes pluges no han tingut l'efecte que podria haver ocorregut en mesos anteriors".





Tot i que els efectes més negatius es van produir en les aus de Doñana, on el biòleg assegura que han trobat totes les espècies que es buscaven però amb nombre baix d'exemplars.

"L'Àguila Imperial ha volat poc, només quatre de set parelles van iniciar la incubació, les cigonyes han patit els efectes de la pluja amb abandonament de postes o les colonials que van realitzar posades amb les pluges de primavera però no van poder consolidar-lo pel baix nivell de inundació i l'aparició de senglars ", ha detallat.





També en el webinar ha participat el cap de departament de Biodiversitat i Biologia Evolutiva del Museu Nacional de Ciències Naturals (MNCN), Iñigo Martínez, que ha desenvolupat la situació dels amfibis a la zona d'estudi de Guadarrama.





Aquest grup d'animals està en regressió a nivell global per factors relacionat amb l'activitat humana però la principal causa que han observat ha estat que a causa de la reducció de trànsit, molts amfibis han pogut sobreviure perquè en altres ocasions, especialment quan plovia, eren atropellats pels vehicles.





Tot i això, Martínez ha recalcat que per ara no saben quantes granotes causa de que en ocasions es produeixen abundants fluctuacions de població i resulta difícil identificar les causes.





"Per saber si hi ha hagut declivi o abundància, es necessita deixar passar dos o tres anys i poder estudiar a múltiples generacions consecutives i així posar en context les observacions d'un any com aquest", ha afirmat Iñigo Martínez, que al seu torn, ha insistit que no és tan important la quantitat sinó la viabilitat a llarg termini de la població.