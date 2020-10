Sanitat confirma 7.953 nous contagis i 150 morts en les últimes 24 hores

El Ministeri de Sanitat ha registrat aquest dijous 20.986 casos de Covid-19, dels quals 7.953 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, en comparació amb els 6.114 registrats el dimecres, elevant la xifra global de persones infectades per coronavirus a les 1.026. 281. Això significa un augment d'un 30% en els infectats detectats en un sol dia, el que posa de manifest que el virus continua descontrolat.





Pel que fa als morts per Covid-19, el departament que dirigeix Salvador Illa ha notificat avui 155 més, 570 en l'última setmana. Això fa que la xifra global de morts per coronavirus a Espanya s'elevi a les 34.521 persones.





Actualment hi ha 14.160 pacients ingressats per Covid-19 a tot Espanya i 1.966 en una UCI, si bé en les últimes 24 hores s'han produït 1.907 ingressos i 1.479 altes. La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa ja en el 11,80 per cent i en les UCI al 21,85 per cent.





Dels 7.953 nous casos, 2.213 s'han localitzat a Madrid, si bé 1.063 han estat diagnosticats a Aragó, 672 a Andalusia, 269 a Astúries, 58 a Balears, 144 a Canàries, 213 a Cantàbria, 144 a Castella-la Manxa, 10 a Castella i Lleó, 459 a Catalunya, 32 a Ceuta, 103 en Comunitat Valenciana, 311 a Extremadura, 403 a Galícia, 38 a Melilla, 111 a Múrcia, 593 a Navarra, 879 a País Basc i 238 a La Rioja.



Quant a les morts, Sanitat ha registrat ja 2.183 defuncions a Andalusia (60 en l'última setmana); a Aragó 1.559 (54 en els últims set dies); a Astúries 383 (20 en l'última setmana); a Balears 344 (quatre en els últims set dies); a Canàries 266 (14 en una setmana); a Cantàbria 248 (set en els últims set dies); a Castella-la Manxa 3.336 (11 en l'última setmana); i a Castella i Lleó 3.421 (110 en els últims set dies).



A més, 5.958 persones han mort a Catalunya a conseqüència del coronavirus (12 en els últims set dies); a Ceuta s'han comptabilitzat 13 morts des del començament de la pandèmia (una en l'última setmana); a la Comunitat Valenciana 1.709 (28 en els últims set dies); a Extremadura 670 (17 en una setmana); a Galícia 850 (45 en els últims set dies); a Madrid 10.155 (109 en els últims set dies); a Melilla 11 (dos en els últims set dies); a Múrcia 279 (sis en els últims set dies); a Navarra 666 (31 en els últims set dies); al País Basc 2.029 (33 en els últims set dies); i a La Rioja 441 (sis en els últims set dies).



Així mateix, l'informe de Sanitat assenyala que des del passat 12 d'octubre fins al 18 d'octubre s'han realitzat a Espanya 786.744 proves diagnòstiques de PCR i test d'antígens, amb una taxa de positivitat del 12,2 per cent.



Quant al nombre de casos importats d'un altre país, des del passat 15 d'octubre i fins a aquest dimecres 21 d'octubre se n'han detectat 281, casos, dels quals 69 han estat detectats a Madrid, 41 a Andalusia, 15 a Aragó, nou a Balears, 76 a Canàries, quatre a Castella-la Manxa, 12 a Castella i Lleó, nou a Catalunya, 16 a la Comunitat Valenciana, cinc a Extremadura, quatre a Galícia, set a Múrcia, cinc a Navarra i nou a La Rioja. Des del passat 11 de maig s'han diagnosticat 3.331 casos importats de Covid-19.