La comunitat LGTBI celebra el "pas endavant" del Papa però li demana "poder casar-se per l'Església"

La Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals (FELGTB) considera les paraules del Papa Francesc sobre els homosexuals com "un pas endavant" però li demanen un altre més "valent: que obri la porta a el matrimoni canònic, que puguin casar-se per la Església ".













"És un pas endavant que el Papa reconegui a les famílies, que les parelles de el mateix sexe puguin casar-se i siguin considerades famílies, parla de no discriminar les persones homosexuals però trobem a faltar un pas més valent", ha subratllat el coordinador del grup de fe i espiritualitat de FELGTB, Óscar Escolano.





En concret, li demanen "que les persones homosexuals que vulguin accedir a el sagrament de el matrimoni tinguin igualtat" respecte a les parelles formades per un home i una dona.

"Diem que és un pas endavant però amb molta cautela perquè no ens obre la porta a el sagrament de el matrimoni canònic, a casar-nos per l'Església", ha explicat Escolano.





Tampoc se senten acompanyats per l'Església com a institució, segons ha afegit, ja que "segueix sense haver-hi una pastoral per a persones LGTBI" i estan a l'espera de veure si les paraules del Papa Francesc es queden "només en unes declaracions" o si "va a haver un canvi ", sobretot, en" alguns jerarques ".





En tot cas, des de la FELGTB han acollit "amb molta alegria el debat que ha sorgit dins el col·lectiu creient" i celebren la "repercussió" que han tingut les paraules a l'ésser pronunciades pel Papa.





"És un pas endavant per a les persones LGTBI dins de l'Església, treu aquesta càrrega de pecat, ja que l'Església considera que el nostre amor no és legítim però això ens fa veure que el Papa recolza que pot haver amor i que la unió es pot legalitzar ", ha precisat.





Així mateix, consideren que el suport del Papa Francesc "convida a altres països a que legislin en favor de les unions civils" de parelles de el mateix sexe.