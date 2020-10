​Isidre Fainé i Ximo Puig visiten les obres de CaixaForum València

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i el president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, han visitat aquest dijous les obres de CaixaForum València, la inauguració de les quals és prevista per a l’any 2022.









Els treballs del nou centre cultural, que se situarà a l’interior de l’edifici Àgora de la Ciutat de les Arts i les Ciències, avancen segons el calendari previst, i avui en dia ja s’han acabat les fases de demolició i fonamentació, i s’ha iniciat la fase d’aixecament d’estructures. Així doncs, s’han començat a construir els pilars de la zona que contindrà les sales d’exposicions, com també una estructura metàllica arquejada que servirà de base per acollir les oficines i la coberta de la botiga del futur centre cultural.





En aquests moments, ja s’ha dut a terme la contractació de tota l’obra pendent, excepte la part audiovisual. Es troba en fase de licitació el revestiment d’una futura sala polivalent que els visitants podran veure pràcticament suspesa en l’aire, i que l’arquitecte del projecte, Enric Ruiz-Geli, anomena núvol. Les obres a l’interior de l’edifici Àgora es van iniciar al mes de març, i, després d’una aturada obligada de quatre setmanes durant les quals no es va permetre fer treballs no essencials a causa de la crisi sanitària, s’han pogut reprendre. La inversió de la Fundació ”la Caixa” per fer realitat aquest projecte tan esperat serà de 19,4 milions d’euros, als quals se suma un pressupost anual d’uns 5 milions d’euros per al manteniment, la programació i el funcionament del centre.





El projecte, presentat per l’arquitecte Enric Ruiz-Geli i el seu estudi Cloud 9, va ser escollit per construir un nou CaixaForum a l’interior de l’edifici Àgora, obra de Santiago Calatrava. El disseny del centre respecta, potencia i conviu amb l’Àgora, i en manté el concepte original com a espai de reflexió i gran superfície cultural oberta, pública i de molta activitat.





El nou CaixaForum tindrà dues sales d’exposicions, un auditori amb capacitat per a unes 300 persones, llibreria, restaurant i un espai familiar i educatiu, amb un total de 6.500 metres quadrats útils.





CaixaForum València permetrà incrementar l’acció social i cultural que la Fundació ”la Caixa” duu a terme en aquesta ciutat i a la Comunitat Valenciana, i que ha anat augmentant de manera significativa en els últims anys. En aquest sentit, l’entitat ha ampliat la inversió per al desenvolupament d’iniciatives socials, educatives i culturals durant aquest any 2020, fins a assolir els 32,5 milions d’euros.





"Som aquí, un cop més, per reafirmar la nostra voluntat de contribuir al benestar dels valencians. El nostre compromís és més sòlid encara en aquests moments tan difícils. Per això, estem incrementant la nostra inversió per reforçar les iniciatives de caràcter social, científic i educatiu en aquesta comunitat. De la mateixa manera, apostem per la cultura com a eina per fomentar la inclusió social i el creixement personal, com evidencien les obres d’aquest nou centre CaixaForum", ha explicat Isidre Fainé.





Entre les prioritats de l’entitat a la Comunitat Valenciana per afrontar la crisi social i sanitària, destaca la col·laboració en la millora de les condicions de vida dels infants més vulnerables, la promoció de l’envelliment actiu de les persones grans, i l’atenció integral a pacients amb malalties avançades, com també el suport a persones amb discapacitat o en risc d’exclusió.