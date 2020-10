El TC de Polònia declara il·legal l'avortament per malformació fetal greu

El Tribunal Constitucional de Polònia ha dictaminat aquest dijous que l'avortament per malformacions fetals greus, com una malaltia o discapacitat, va en contra de la Constitució, segons ha traslladat la presidenta de la cort, Julia Przylebska, després de la sessió.









El veredicte, que suposa un pas més cap a la prohibició gairebé total de l'avortament a Polònia, s'ha decidit per majoria, tot i que els jutges Piotr Pszczolkowski i Leon Kieres han emès els seus vots particulars, tal com ha informat 'Dziennik Gazeta Prawna'.





Un grup de 119 diputats encapçalats pel partit governant Llei i Justícia (PiS), que entenia que la legislació actual legalitzava de facto l'eugenèsia, van presentar la demanda davant el Tribunal Constitucional l'any 2019.





La redacció vigent de la llei permet interrompre un embaràs en cas que existeixi una probabilitat molt alta d'una discapacitat o malaltia greu del fetus.





La situació actual de la legislació sobre l'avortament, que es coneix com "compromís per l'avortament", es va establir el 1993. Des de llavors, ni els partidaris de liberalitzar la llei ni els defensors de restringir-ne encara més l'accés han tingut èxit amb els seus esforços.





L'any 2019, l'avortament per malformació del fetus va suposar el 97 per cent dels 1.110 avortaments que es van practicar en hospitals polonesos. La síndrome de Down va ser la justificació de més del 40 per cent dels avortaments legals al país l'any passat.





Actualment, l'avortament també és legal al país si l'embaràs posa en risc la vida o la salut de la mare, i quan és resultat de violació o incest.