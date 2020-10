Els països rics acumulen "un deute de 5 bilions d'euros amb els més pobres", segons Oxfam

Els països rics acumulen un deute de 5 bilions d'euros amb els més pobres com a conseqüència de l'incompliment del compromís de destinar el 0,7% de la Renda Nacional Bruta a l'Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD), subscrit fa 50 anys, segons denuncia l'ONG Oxfam Intermón en un informe.













El document, titulat '50 anys de promeses trencades 's'ha publicat aquest divendres amb motiu del 50 aniversari de l'adopció d'aquest estàndard internacional, que es compleix aquest dissabte 24 d'octubre. En el text, l'ONG adverteix que la crisi econòmica derivada de la pandèmia incrementarà les necessitats i amenaça de reduir la despesa en ajuda oficial al desenvolupament.





En concret, Oxfam necessita que els països més rics acumulen un deute "nou vegades més gran que tot el deute que l'Àfrica Subsahariana té en l'actualitat amb governs, organismes internacionals i el sector privat".





En 2019, segons l'OCDE els països rics van destinar el 0,3% de la seva renda nacional bruta a ajuda al desenvolupament, i només cinc països (Luxemburg, Noruega, Suècia, Dinamarca i el Regne Unit) van complir o excedir l'objectiu del 0, 7%.





Espanya, segons assenyala Oxfam, "va arribar tard" al compromís amb el 0,7%, a l'ésser considerat país en vies de desenvolupament fins a l'any 1981. Només en 1991 es va incorporar al Comitè d'Ajuda a al Desenvolupament de l'OCDE, i des de llavors fins avui la seva AOD s'ha situat en la mitjana de 0,26%.





Així, l'ONG adverteix que Espanya "s'ha allunyat encara més" de l'objectiu del 0,7% en l'última dècada, "tocant fons" el 2015, amb el 0,12%, i aconseguint en 2019 el 0,21% de la seva renda nacional bruta, la mateixa xifra que l'any 2000. Per això, avisa que el país "segueix molt lluny" de la mitjana dels donants del Comitè d'Ajuda a al Desenvolupament, situada al 0,3%, i més encara de la mitjana dels països europeus, que és del 0,5%.





"Assolir el 0,5% és el compromís que el Govern ha adquirit per l'actual legislatura i els pressupostos de 2021 són el moment per donar el primer pas", ha explicat l'expert en AOD i deute d'Oxfam Intermón, Jaime Atienza.





Segons precisa, "l'ajuda internacional és una eina fonamental en la lluita contra la pobresa i la desigualtat, i per assegurar l'estabilitat en les regions en desenvolupament".





ESPANYA, LLOC MOLT NEGATIU AL RÀNQUING





"Tot i això --lamenta-- els governs rics han incomplert els seus compromisos de forma sistemàtica durant dècades. Malauradament, Espanya ocupa un lloc molt negatiu en el rànquing dels donants, molt allunyat de la mitjana i molt més encara dels nostres socis naturals europeus ".





Les conseqüències d'aquests 5 bilions d'euros de deute, segons reflecteix l'informe, recauen en els 260 milions de nenes i nens sense escolaritzar, sobre la meitat de la població mundial que no té accés a serveis sanitaris bàsics i en els 2.000 milions de persones que no tenen garantida la seva alimentació.





"La pandèmia provocada pel coronavirus ha fet que l'ajuda a el desenvolupament sigui més necessària que mai, però també que estigui més en risc que mai", afegeix Atienza. Segons el Banc Mundial, les conseqüències de la pandèmia poden sumir en la pobresa extrema a 115 milions de persones més.





L'informe desgrana el paper fonamental que l'AOD ha exercit en la lluita contra la pobresa i la desigualtat durant els últims 50 anys, també en àrees que resulten fonamentals per a la lluita contra la Covid-19, com els programes de salut finançats pel Fons Mundial de Lluita contra la Sida / VIH, la tuberculosi i la malària, la Iniciativa d'Eradicació Mundial de la Poliomielitis o el paquet d'ajuda acordat en el Fòrum Mundial sobre l'Educació de Dakar de l'any 2000.





També destaca que una proporció significativa de l'ajuda no compleix amb els estàndards reconeguts internacionalment sobre eficàcia de l'ajut. Per exemple, diu que aquesta s'utilitza amb freqüència "per afavorir els interessos nacionals o comercials dels països donants".





Així, precisa que "el 2016, els donants van atorgar a empreses del seu propi país el 51% dels contractes d'ajuda reportats a l'OCDE" i "tan sols el 7% dels proveïdors pertanyien a països de renda baixa i mitjana". En 2019, afegeix, "els pagaments del deute de l'Àfrica subsahariana (50.000 milions de dòlars) van ascendir a un terç de tota l'AOD".





A més, Oxfam assenyala que "la fortuna de l'home més ric del món (185.600 milions de dòlars a l'octubre de 2020) és més gran que la suma de tots els pressupostos d'ajuda internacional al desenvolupament (152.800 milions de dòlars el 2019)".





Així mateix, precisa que els governs destinen "més del doble de fons a subvencionar combustibles fòssils (320.000 milions de dòlars el 2019) que a l'AOD", el que demostra, segons l'organització, "que no es tracta d'un problema de recursos, sinó de voluntat política ".