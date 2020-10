Abascal diu que els governs amb el PP no perillen tot i l'"agressió" de Casado: "No tindrà una resposta"

El president de Vox, Santiago Abascal, ha deixat clar aquest divendres que els governs autonòmics liderats pel Partit Popular i que van ser recolzats pel seu partit no perillen tot i l ' "agressió" del líder dels populars, Pablo Casado, en el debat de la moció de censura.









En una entrevista a esRadio, Abascal ha assegurat que els atacs de Casado contra Vox "no tindrà una resposta" per part de la seva formació. "Tranquil·litat als espanyols que han vist que hi ha alternatives a Andalusia, a Múrcia i a Madrid", ha afegit.





En aquest sentit, el líder de Vox ha insistit que la formació serà "responsable" i va a "seguir en l'oposició en aquests tres llocs" en els que van facilitar la investidura dels tres presidents autonòmics. "Vam dir llei a llei i pressupost a pressupost, i és el que continuarem fent", ha apuntat.





Així, davant la "inquietud i la desesperança" que Casado "va oferir" als espanyols aquest dijous des de la tribuna, Abascal ha asseverat que Vox va donar als espanyols "el contrari". Per això, la seva formació entrarà ara en un "període de reflexió" davant els espanyols que han "quedat sols" després del discurs del líder de PP.





"Una reflexió interna davant milions d'espanyols orfes expulsats de PP. També molts que han votat a l'esquerra que han quedat orfes i que volen una alternativa clara, potent, a favor de la regeneració democràtica. Vox es va a dirigir a molts més espanyols que fins ara ", ha anunciat.