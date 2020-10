La Guàrdia Civil deté un captador del Daesh que difonia propaganda gihadista

Agents del Servei de Guàrdia Civil, amb el suport de diverses unitats del cos Europol, van detenir dimecres passat a Altea (Alacant) a un ciutadà marroquí per les seves presumptes activitats terroristes com radicalitzador i captador a favor del grup terrorista DAESH.













El detingut, un ciutadà d'origen marroquí nascut el 1970 i amb estada irregular a Espanya, dedicava gran part del seu temps a buscar, editar, comentar i difondre material propagandístic de l'organització terrorista. Així, i a través d'internet, tractava de captar joves per radicalitzar-los.





Segons han explicat des de l'Institut Armat, el detingut --que es troba a la presó provisional-- desenvolupava la seva activitat prenent contínues mesures de seguretat per no ser detectat per les forces de seguretat, identificant possibles usuaris d'interès en les xarxes socials als que redirigia posteriorment cap a aplicacions de missatgeria privada amb la finalitat d'aprofundir en els processos de radicalització.





Aquestes funcions de radicalització sobre altres persones les materialitzava amb la pràctica que exercia diàriament des del seu domicili, i pot arribar a considerar-se integrat virtualment en Daesh. Una modalitat de cooperació en el marc d'aquesta amenaça terrorista que és considerada igual d'important que combatre en zona de conflicte o dur a terme atacs en països occidentals.





El presumpte captador compartia plenament la visió violenta del Daesh i intentava compartir-la i difondre-la entre les persones a les que es dirigia de manera directa i privada. El detingut havia assegurat que la pandèmia del coronavirus és un càstig contra Occident tal com ha difós el grup terrorista a través dels seus mitjans propagandístics habituals.





En l'actuació també va ser detinguda una segona persona presumptament radicalitzada pel reclutador amb la finalitat de comprovar la seva implicació en activitats terroristes. Un cop escoltada la seva declaració en seu judicial ha estat posat en llibertat.