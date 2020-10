Sánchez farà una declaració institucional a la 13.00 hores a la Moncloa sobre l'evolució de la pandèmia

El president de Govern, Pedro Sánchez, va a realitzar una declaració institucional a les 13.00 hores a La Moncloa, per valorar els acords assolits aquest dijous al si de el Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS) i l'evolució de la pandèmia a Espanya, segons ha informat Moncloa.









El Govern va aprovar aquest dijous amb les comunitats autònomes en el CISNS un nou pla de mesures per lluitar contra el coronavirus, en el qual s'estableixen quatre nivells d'alerta.





No obstant això, en aquesta reunió no es va arribar a prendre una decisió sobre l'aplicació d'un toc de queda per reduir la mobilitat nocturna; una mesura que alguns territoris fa dies defensant i que Comunitats com Castella i Lleó o València ja han anunciat que posaran en marxa.





Referent a això, el Govern es va comprometre a estudiar aquesta mesura i sobretot, la cobertura jurídica que requereix, encara que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha afirmat en diverses ocasions que implicaria la declaració de l'estat d'alarma.