La Covid-19 és la principal preocupació per a la meitat dels espanyols, segons un estudi internacional

Per a la meitat de la població espanyola, el seu principal motiu d'inquietud és la Covid-19, la qual cosa situa Espanya com el tercer país més preocupat, només per darrere de l'Índia (64%) i la Xina (59%), i molt igualat amb països europeus com Itàlia (55%) i el Regne Unit (54%), segons l'estudi internacional d'Ipsos Essentials, realitzat a 14.500 persones en 16 països de tot el món.









En aquest sentit, el percentatge d'espanyols que creu que el país està fora de control se situa en el 80 per cent, 20 punts més que al juliol, cosa que posa en relleu la creixent intranquil·litat en la població per l'avanç del virus i la gestió de la crisi. Això converteix Espanya en el país més pessimista, seguit d'Estats Units (78%), i d'altres països europeus com el Regne Unit (77%), però lluny de països veïns com França (61%), Itàlia (56%) i Alemanya (42%).





Així, també el 80 per cent d'espanyols té por de contagiar-se, sent una altra vegada el tercer país en la llista en aquest aspecte, per darrere del Brasil (89%) i el Japó (85%), però encapçalant la llista europea per davant de Itàlia (79%), Regne Unit (76%), i França i Alemanya amb un 66 per cent tots dos.





Aquesta preocupació de la població ha portat a una reducció de la vida social, tal com es recull en l'estudi, ja que només el 33 per cent dels espanyols es relacionen actualment en persona amb familiars, amics i coneguts, un percentatge que arriba el 37 per cent a nivell mundial. Així, es tracta de l'activitat que més espanyols troben a faltar poder realitzar (54%).





Tal com s'exposa en l'estudi, els més grans són els que més han retallat els seus contactes i, a més, els que demanen més mesures de seguretat per sentir-se còmodes a l'hora d'acudir a esdeveniments socials que es celebrin en llocs tancats i amb gent que no coneixen.





En aquest sentit, l'ús de les màscares i la distància social són les mesures que aporten més seguretat davant els possibles contagis a totes les edats, però especialment en els més grans. El segueixen l'ús d'espais a l'aire lliure, els controls de temperatura i les limitacions en els aforaments. No obstant això, hi ha un 14 per cent de majors de 56 anys que assegura que cap mesura l'ajuda a sentir-se més còmodes a l'hora de compartir espai amb gent desconeguda.





Així, aquesta situació ha derivat en la recerca de noves formes de sociabilitzar a l'hora de celebrar moments especials amb familiars i amics, i les videotrucades el canal més triat això (26%), encara que un 19 per cent prefereix seguir mantenint les trobades físiques , però respectant la distància social.





L'enquesta d'Ipsos ha estat realitzada en la plataforma en línia Global Advisor entre adults d'entre 18 i 74 anys d'edat al Canadà i els Estats Units i d'entre 16 i 74 a Alemanya, Austràlia, Brasil, Xina, Corea de Sud, Espanya, França , Itàlia, Índia, Japó, Mèxic, Rússia, Sud-àfrica i el Regne Unit.