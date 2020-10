ERC guanyaria les eleccions catalanes i l'independentisme no arribaria al 50%, segons el CEO

ERC guanyaria les eleccions catalanes si se celebressin ara, seguit de prop per JxCat, i l'independentisme no arribaria al 50% dels vots que s'ha marcat com a objectiu, sinó que la suma entre els tres partits independentistes es quedaria en el 47,7 %, segons una enquesta de Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.









L'enquesta situa ERC com a primera força al Parlament amb entre 35 i 36 escons, i un 23,4% de l'vot, en segon lloc se situaria JxCat amb 31-32 diputats i el 19,4% dels suports, i la tercera posició seria per al PSC amb 24-25 escons, Cs podria arribar a perdre 20 diputats i es quedaria amb 16-17, els comuns obtindrien 8-9, el PP pujaria fins als 7-8 seients a la Cambra catalana, la CUP fins als 6-7, i Vox entraria al Parlament amb entre 4 i 6 escons.





Malgrat no arribar al 50% dels vots, la suma dels tres partits independentistes tornarien a aconseguir la majoria absoluta tant en la forquilla baixa de l'estimació (72) com en l'alta (75), encara que també s'obriria una majoria alternativa sumant els escons d'ERC, el PSC i els comuns en la seva estimació més alta, que donaria 70 diputats, superant per dos la majoria absoluta situada a 68.