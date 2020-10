La Fiscalia no aprecia indicis de delicte contra Ayuso en la gestió de les residències durant la pandèmia

La Fiscalia de l'Tribunal Suprem ha sol·licitat a la Sala Segona l'arxiu de la querella presentada per l'Associació en Defensa de les Pensions Públiques (ADEPPU) contra la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per la gestió de les residències de gent gran durant la pandèmia al no apreciar indicis de delicte d'homicidi imprudent i tracte vexatori, ha informat la Fiscalia General de l'Estat en un comunicat.









La querella va ser remesa el passat juny a l'Alt Tribunal pel Jutjat d'Instrucció número 39 de Madrid al no ser competent per decidir sobre els fets denunciats per la condició d'aforats dels querellats.





En un escrit, la Fiscalia estima que el Suprem és competent per valorar només els fets imputats a Ayuso però no sobre l'acusació exercida contra l'exconseller de Polítiques Socials, Família, Igualtat i Natalitat Alberto Reyero i el conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid , Enrique Ruiz Escudero.





La querella atribueix la mort de 5.828 persones per coronavirus o sospita d'ell mateix a la gestió duta a terme pels querellats, "a causa de les deficiències de Serveis de sanitat durant la crisi sanitària", centrant-se en el Protocol Sanitari que per a la Comunitat de Madrid va dictar la presidenta i que va ser "rebut per hospitals i residències geriàtriques".





Així mateix, la querella atribueix als querellats un total de 11.669 contagis a sanitaris a la Comunitat de Madrid, d'acord amb la "deixadesa de funcions, tant de la presidenta com del Conseller de Sanitat".





Finalment, l'associació querellant apunta que en total es van trobar 62 cadàvers de persones grans en els seus domicilis a Madrid entre el 11 de març i l'11 de maig de 2020, i que "aquests fets van ser conseqüència de la no aplicació del protocol d'atenció a domicili dels serveis socials ".





ADMISSIÓ DE LA QUERELLA





La Fiscalia únicament considera competent a la Sala Segona del Tribunal Suprem pel que fa a Ayuso, mentre que pel que fa als consellers Srs Reyero Zubiri i Ruíz Escudero, entén que la competència correspon al Tribunal Superior de Justícia de Madrid, sobre la base de l'art. 25.1 de la LO 3/1983, de 25 de febrer.





Per tant, la Fiscalia entra a valorar únicament els fets que se li imputen a Ayuso, analitzant si els mateixos presenten caràcters de delicte d'"homicidi imprudent, tracte vexatori, prevaricació, delicte contra els drets dels treballadors i denegació d'auxili atribuïts per la associació querellant ".





Al respecte, recorda que, d'acord amb la reiterada jurisprudència, "la presentació d'una querella no condueix de manera forçosa o ineludible a la incoació d'un procediment penal, sinó que fa falta la realització d'una inicial valoració jurídica de la mateixa, de conformitat amb les consideracions exposades, que pot conduir a la seva inadmissió a tràmit sense més ".





Afegeix que "és imprescindible que la descripció de l'esdeveniment que realitzi el querellant ofereixi dades o circumstàncies que permetin subsumir-lo en algunes de les descripcions típiques que de les conductes delictives es fa en el Codi Penal i en altres normes penals, si més no amb caràcter indiciari que és propi de la fase preliminar del procés penal ".





L'informe conclou que no hi ha indicis de la comissió dels delictes que assenyala l'associació querellant, "ja que no es detallen dades relatives a la participació en els mateixos de la presidenta regional".





Així, assenyala que es limita el querellant a fer una relació de fets transcrits d'un diari, el que de cap manera pot constituir el requisit que qualsevol querella ha de reunir d'acord amb l'art. 277 de la LECrm "relació circumstanciada el fet".





En conseqüència, l'informe assenyala que procedeix acordar la inadmissió a tràmit de la querella, donada la "manifesta indeterminació dels fets atribuïts a la presidenta de la Comunitat de Madrid", ja que la responsabilitat criminal se li atribueix "no per la seva concreta intervenció en uns fets delimitats i clarament precisats, sinó en atenció al càrrec que ocupava en el moment de deslligar-se la situació de crisi sanitària generada pel coronavirus ", el que" faria fracassar la querella presentada ".





Així mateix, assenyala que "l'Associació querellant tampoc precisa la identitat de les persones mortes o lesionades, a l'igual que tampoc les circumstàncies en què es van produir les morts o les lesions de cadascuna d'elles ni, per descomptat, les raons que permetin imputar el resultat lesiu esdevingut a la presidenta de la Comunitat de Madrid ".





La Fiscalia del Tribunal Suprem entén que "les nombroses pèrdues de vides humanes en les residències de Madrid, així com els nombrosos contagis de el personal sanitari, com a conseqüència de virus, podria tenir reparació en altres àmbits, però no en aquesta via penal que requereix que s'iniciï atribuint a un ciutadà / a fets concrets i determinats susceptibles de ser incardinats en un tipus penal ".