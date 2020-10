El 71,1% dels catalans volen una república i el 14,5% una monarquia, segons el CEO

El 71,1% dels catalans prefereixen una república com a forma de govern, mentre que el 14,5% opta per una monarquia, el 4,6% per una altra opció, el 6,7% no ho sap i el 3,1 % no contesta, segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.









L'enquesta, realitzada entre el 29 de setembre i el 9 d'octubre -just després de la inhabilitació de l'expresident Quim Torra - s'ha realitzat amb una mostra de 1.500 persones i compta amb un marge d'error de 2,53.





A l'analitzar les preferències entre república i monarquia segons els votants de cada partit, l'enquesta reflecteix que els electors dels partits independentistes i els comuns aposten per la república de manera pràcticament unànime: el 97,5% entre els de JxCat, el 95, 6% entre els d'ERC, el 94,3% entre els dels comuns, i el 100% dels de la CUP.





En el cas dels partits estatals ubicats a la dreta, es mostra una clara majoria favorable a la monarquia, tot i que no és tan àmplia com en els partits sobiranistes amb la república: el 60,4% dels votants de Cs volen monarquia, el 77,3% dels del PP i el 83,3% dels de Vox, que destaca perquè no hi ha cap elector que vulgui una república, sinó que el 11,1% aposta per una altra forma de govern alternativa.





Els votants que estan més dividits són els del PSC, ja que el 51,9% opta per una república, 29,5% per la monarquia, el 9% no ho sap, el 6,4% prefereix una altra opció, i el 3,2% no contesta.

El CEO també pregunta als enquestats que valorin diverses institucions, i la monarquia espanyola és la pitjor valorada amb un 1,86 de nota mitjana, el 77,6% la suspenen, el 18% l'aprova i el 4,3% no sap o no contesta.





L'Església catòlica és la segona institució pitjor valorada amb un 2,42 de nota mitjana, mentre que els Mossos d'Esquadra és la que millor puntuació obté amb un 5,92, seguit dels ajuntaments amb un 5,37 i l'Organització Mundial de la Salut (OMS) amb un 5,29, que són les úniques tres que aproven.





Així mateix, el Govern rep una nota mitjana de 4,87, millor que la del Govern central, que té un 4,15, tot i que en una altra pregunta són preguntats per la valoració de la gestió de tots dos governs i obtenen pitjor nota.





En aquesta pregunta, la Generalitat té una nota mitjana de 3,88, pitjor que el 4,07 que va obtenir en una enquesta de CEO al juliol, mentre que el Govern també empitjora passant del 3,84 al 3,54.





VALORACIÓ DELS LÍDERS





El líder d'ERC, Oriol Junqueras, repeteix com el dirigent polític més ben valorat pels catalans i torna a ser l'únic que aprova, ja que obté un 5,61 de nota mitjana, seguit per la secretària general del mateix partit, Marta Rovira, amb un 4,9.





El ministre de Sanitat, Salvador Illa (PSC), que ha guanyat rellevància amb la gestió de la pandèmia de l'coronavirus, és el tercer líder més ben valorat amb un 4,72, empatant amb el portaveu dels comuns al Congrés, Jaume Asens, i seguit de prop hi ha el diputat de la CUP al Parlament Carles Riera (4,60).





Amb un 4,23 se situa la presidenta dels comuns a la Cambra catalana, Jéssica Albiach, a la qual segueixen els dos últims presidents de la Generalitat Quim Torra (4,19) i Carles Puigdemont (4,17) --tots dos de JxCat--, i el primer secretari de PSC, Miquel Iceta, amb un 4,01.





Amb una puntuació més baixa, el president del PP català, Alejandro Fernández, obté un 2,75, la portaveu de Cs, Lorena Roldán, un 2,32, i finalment el líder del partit taronja a Catalunya, Carlos Carrizosa, un 2 , 28.