Sánchez fixa com a objectiu reduir la incidència acumulada a 25 casos per 100.000 habitants en 14 dies

El president de Govern, Pedro Sánchez, s'ha fixat com a objectiu que Espanya se situï "per sota" de la incidència de 25 casos de COVID-19 per 100.000 habitants en els últims 14 dies per doblegar la corba. A hores d'ara, el cap de l'Executiu ha recordat que la xifra se situa en 348, segons les dades publicades ahir pel Ministeri de Sanitat.













"Tenim molt camí per recórrer, però estic convençut que ho anem a poder aconseguir si tenim la màxima disciplina social i comptem amb la màxima resistència i amb moral de victòria. Ho vam fer a la primera onada i el podem tornar a aconseguir. Per aconseguir- , es requereix la mobilització de totes les administracions i els ciutadans. Podem tornar a contenir el virus si tots cooperem ", ha reclamat Sánchez en una declaració institucional des del Palau de la Moncloa per analitzar l'evolució de la pandèmia a Espanya.





El president ha apel·lat a la "màxima col·laboració, consciència i disciplina ciutadana" per doblegar de nou la corba del COVID-19, tal com es va aconseguir amb la primera onada, però ha reconegut que "els pròxims mesos seran durs, molt durs" . "Comptem amb l'experiència d'haver doblegat la corba una vegada, però hem d'evitar de totes totes el confinament domiciliari com a la primavera. Per a això, hem de ser disciplinats i conscienciats al màxim", ha insistit.





Malgrat que ha puntualitzat que "la situació no és comparable a la del 14 de març", quan es va decretar l'estat d'alarma per primera vegada, Sánchez ha advertit de les "conseqüències" sobre la "vida social" i l ' "impacte econòmic "que tindria un nou confinament a casa. "Hem de tots, les administracions, partits i cada un dels ciutadans, recordar com frenar el virus i actuar en conseqüència", ha esgrimit.





En aquest sentit, ha argumentat que "el virus no viatja sol, sinó entre persones", de manera que per contenir els contagis ha demanat "reduir la mobilitat i els contactes entre persones". "No hi ha una altra solució, no hi ha altra alternativa. Reduint contagis estem salvant les vides de moltes persones i, d'aquesta manera, llocs de treball i empreses, consolidant la recuperació de la nostra economia", ha afegit al respecte.