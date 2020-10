Catalunya registra 4.871 nous ERTO en l'última setmana amb 41.054 treballadors

Catalunya ha registrat des del divendres 16 d'octubre fins aquest divendres 4.871 nous expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que afecten un total de 41.054 treballadors, segons les últimes dades de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.





Els ERTO per força major tradicional i limitació sumen 1.562 i 16.925 persones afectats, els de força major per impediment 3.231 i 22.728 treballadors i per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció un total de 78, amb 1.401 persones afectades.





Barcelona és la província amb més expedients temporals, amb un total de 3.835 i 30.898 persones; seguida de Girona, amb 628 i 3.603 afectats; Tarragona, amb 562 i 5.360 persones; Lleida, amb 266 i 1.038, i Terres de l'Ebre (Tarragona), amb 30 i 155 persones afectades.