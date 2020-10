La Guàrdia Urbana de Barcelona reforça el servei nocturn a les comisaries

La Guàrdia Urbana de Barcelona a partir de el 23 de gener de 2021 reforçarà el servei nocturn amb dues noves comissaries obertes al torn de nit (Unitats Operatives Nocturnes) que donaran cobertura a les demandes de serveis policials dels diferents territoris, amb l'objectiu de millorar la resposta de servei a la ciutadania.









En roda de premsa, el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, i l'intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, han informat el matí d'aquest divendres que les primeres noves comissaries obertes en torn de nit de el cos seran les comissaries dels districtes de Ciutat Vella i l'Eixample, on durant el 2019 van prestar servei a 18.435 incidents a Ciutat Vella i 17.349 incidents a l'Eixample.





Actualment a Barcelona hi ha deu comissaries de la Urbana, un per a cada districte, però només quatre d'elles presten servei nocturn, i aquestes comissaries obertes a la nit es divideixen segons els districtes: a Ciutat Vella-Sant Martí només hi ha una comissaria nocturna oberta, a Horta-Guinardó- Nou Barris-Sant Andreu només hi ha una comissaria nocturna oberta, a Eixample-Gràcia només hi ha una comissaria nocturna oberta i a Sarrià-Sant Gervasi-Les Corts-Sants-Montjuïc només hi ha una comissaria nocturna oberta.





Amb aquesta nova reestructuració, a partir del 23 de gener, obriran també la comissaria de Ciutat Vella i la comissaria de l'Eixample durant el torn de nit en exclusiva per a aquests districtes, i en un futur l'objectiu és que cada districte tingui la seva pròpia comissaria nocturna oberta (Unitat nocturna).





En total hi haurà sis comissaries nocturnes obertes a partir de gener: Ciutat Vella i l'Eixample tindran la seva pròpia comissaria oberta a la nit, i els altres districtes es distribuiran: la comissaria de Sants-Montjuïc actuarà a la nit a Sants-Montjuïc i les Corts, la comissaria de Gràcia actuarà a la nit a Gràcia, Sarrià i Sant Gervasi, la comissaria de Nou Barris actuarà a la nit a Nou Barris i Horta, i la comissaria de Sant Martí actuarà a la nit a Sant Martí i Sant Andreu.





Aquesta reorganització pretén incrementar l'eficàcia en la resposta per reduir els incidents a gestionar, ja que actualment de 30.000 incidents que gestiona l'agrupació nocturna actual de Ciutat Vella-Sant Martí, es passarà a gestionar 18.000 que hauria de gestionar només Ciutat Vella.





Batlle ha afirmat que "amb tants incidents és un argument prou sòlid per començar amb aquests dos districtes i que cada districte sigui una única Unitat Nocturna oberta", on es reforçaran el nombre d'agents i la intervenció i el millor servei en aquests barris.





INCIDENTS GESTIONATS





Durant l'any passat la Guàrdia Urbana va gestionar més de 97.000 incidents, 977 sinistres de trànsit i van detenir i / o investigar a 6.400 persones i, com indica l'intendent major, l'horari nocturn té molta importància per a ells i quan parlen amb els veïns "és el tema estrella ".





Les noves agrupacions permetran un millor control de la realitat i una forma més eficient de gestionar els recursos i milloraran la proximitat i el servei de la Guàrdia Urbana segons les necessitats de cada territori en horari nocturn, i es passarà de 315 a 414 agents, han destacat en la roda de premsa.