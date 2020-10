L'Ajuntament de Terrassa organitza una batuda per a reduir la presència de porcs senglars a la ciutat

Aquest dissabte es durà a terme una actuació per intentar controlar la presència de porcs senglars al nord de la ciutat. Entre les 7.30 i les 11 hores, s'organitzarà una batuda en un sector delimitat, que se senyalitzarà prèviament per evitar l'accés de la ciutadania a la zona, com a mesura de precaució: al camí que uneix el Parc Audiovisual amb el Camí de Can Bogunyà; a la B-40; al camp de Can Carbonell (entre la riera del Palau i el camí vell de Can Carbonell); i als camps de Can Bogunyà (entre el torrent i el camí del mateix nom). L'acció, que ha autoritzat la Generalitat de Catalunya, anirà a càrrec de caçadors amb llicència, serà supervisada per tècnics municipals i coordinada per la Policia Municipal, el cos d’Agents Rurals i els voluntaris ADF.





El dispositiu s'ha organitzat en resposta a les comunicacions que ha rebut la Policia Municipal de part del veïnat de la zona sobre nombrosos albiraments de porcs senglars a la via pública, un total de 18 aquest any. La presència d'aquests animals salvatges a la zona urbana poden provocar incidències com accidents de trànsit, destrosses a parcs, jardins i mobiliari urbà, contenidors tombats i també atacs esporàdics a animals domèstics. És per aquest motiu que la Generalitat autoritza els consistoris a organitzar batudes puntuals diurnes per a reduir la població. La darrera actuació es va fer el gener de 2018 a la zona de Can Candi.





Els porcs senglars són animals que no tenen predadors i que identifiquen els espais humanitzats com a àrees segures on aconseguir aliments amb facilitat, ja sigui en contenidors de residus, papereres o directament ofert per les persones, situació que cal evitar perquè els fa perdre la seva condició salvatge. Els consells per a la ciutadania se centren a evitar moviments o sorolls bruscos si es troben molt a prop de l’animal, perquè ho podrien interpretar com a una amenaça directa; a no apropar- se ni tampoc tocar-los i no alimentar-los, perquè així perden la por a les persones.





També aconsellen comprovar que els contenidors quedin ben tancats, controlar els gossos, que vagin lligats davant la presència d’un porc senglar, i conduir amb precaució, perquè poden travessar la carretera i provocar un accident.