Renfe amplia la validesa dels abonaments dels serveis Avant

Renfe amplia a partir d'aquest dissabte la validesa dels abonaments Avant Targeta Plus, Targeta Plus 10 i targeta Plus 10 Estudiant per adaptar-se a la nova situació de mobilitat derivada de la crisi sanitària, segons un comunicat de l'operadora aquest divendres.













La validesa de l'Abonament Targeta Plus passarà de 30 a 60 dies i la Targeta Plus 10 en els seus modalitats Ordinària i Estudiant, de 8 i 10 dies respectivament, s'amplia a 20 dies en tots dos casos, terminis que seran aplicables fins al 30 de juny de 2021, encara que no es descarta la continuïtat d'aquesta mesura.





L'ús d'aquests títols multiviatge, nominatius i intransferibles ha experimentat un descens pels efectes del teletreball, l'estudi a distància i la situació d'incertesa, i amb aquesta modificació, Renfe vol fomentar l'ús de el servei públic de transport ferroviari.