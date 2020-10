Els epidemiòlegs alerten que "la transmissió actual de virus és perillosa" i "cal reduir-la"

El president de la Societat Espanyola d'Epidemiologia (SEE), Pere Godoy, ha alertat aquest divendres que ara mateix "la transmissió actual és perillosa i podria augmentar" si no es controla, i, per tant, "cal reduir-la de forma notable amb mesures importants".













Així mateix, ha explicat que aquest augment de la transmissió de virus a Espanya ho ha fet de forma heterogènia, de manera que aplicar de forma generalitzada "una recepta única" no és fàcil. "Les mesures s'han d'adequar a el nivell d'intensitat de transmissió de cada regió", ha indicat en una trobada en el marc del I Congrés Virtual de la Societat Espanyola d'Epidemiologia.





Així mateix, ha demanat que les autoritats sanitàries "agafin el coneixement científic per actuar" davant d'una situació "complexa i difícil".





I sobre les decisions que s'estan prenent, el president de la SEE s'ha mostrat a favor dels tancaments perimetrals perquè "ajuden a reduir l'exportació de casos a zones amb menor nivell de transmissió". No obstant, ha subratllat que han d'anar acompanyades amb "mesures més dràstiques, d'evitar contactes socials i agrupacions de persones en festes, esdeveniments públics".





La presidenta del Comitè Científic del I Congrés Virtual de la SEE, Carmen Vives Cases, ha apuntat a més que s'ha de recordar que encara que aquestes mesures "són necessàries no són sostenibles a llarg termini" i que cal pensar en mesures "no només de control sinó de prevenció i d'informació a la ciutadania ".





Ha recordat que la Covid- 19 s'ha donat en un context en què "les principals causes de mortalitat són les malalties cròniques" i en un context en "on hi ha desigualtats socials" i això també té a veure amb l'expansió de la pandèmia . Per tot això, ha apostat perquè a llarg termini s'adopti un plantejament més ampli cap als elements que poden facilitar a les persones protegir-se davant la transmissió.





Així mateix, en la trobada organitzada amb els mitjans de comunicació, el vocal de la Junta Directiva de la SEE, Pedro Gullón ha recordat que les decisions actuals "tracten de mitigar", al que ha afegit que caldrà "deixar les mirades conjunturals i fer mirades estructurals ".





EVOLUCIÓ D'AQUESTA PANDÈMIA.

Respecte a com ha evolucionat la pandèmia i les mesures que s'han establert aquests mesos, per a Godoy la vida social "es va activar massa ràpid" i després de les vacances i la represa de l'activitat "ha disparat la transmissió". No obstant això, els tres representants de la SEE han defensat la volta als col·legis i han ressaltat l'esforç realitzat per part dels docents, ja que no hi ha "un efecte multiplicador en la transmissió des de les aules", ha afegit Pere Godoy.





Sobre el futur de l'Epidemiologia i del seu paper en la gestió sanitària, Pedro Gullón ha remarcat que s'hauran de tenir en compte "la crisi climàtica i la sostenibilitat com a elements centrals de la salut" i ha reclamat més atenció a la multidisciplinarietat en les actuacions , perquè "els problemes socials i de salut necessiten la incorporació de professionals d'altres disciplines".