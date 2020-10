Mainat i la seva esposa, Angela Dobrowolski, compareixen diumenge davant el jutge pel presumpte intent d'assassinat

El Jutjat d'Instrucció 32 de Barcelona ha citat a declarar com a testimoni el diumenge a productor de televisió i exmembre de La Trinca Josep Maria Mainat, i també revisarà si manté en llibertat o acorda la presó provisional per a la seva esposa, Angela Dobrowolski, investigada per presumptament intentar assassinar al juny.













Mainat compareixerà a les 10 hores acompanyat de la lletrada Olga Tubau, i després ho farà Dobrowolski, assistida pel seu advocat, Jorge Albertini, han explicat fonts judicials.





La causa està oberta pel presumpte intent d'assassinat a Mainat la nit del 22 al 23 de juny, pel qual Dobrowolski va ser detinguda i posada en llibertat provisional més tard, tot i que la Fiscalia va demanar presó provisional sense fiança per a ella, segons fonts fiscals.





Aquest divendres, Mainat i Dobrowolski han acudit a la Ciutat de la Justícia acompanyats dels seus lletrats, i l'advocat d'ella ha explicat que anaven amb relació a l'ordre de desallotjament de la dona, que encara viu a la casa que compartia amb el productor , i Albertini ha explicat que ha aconseguit ajornar el desnonament.





El jutge que instrueix la causa penal investiga si Dobrowolski, que estava en l'últim curs de Medicina, va intentar assassinar a Mainat administrant insulina mentre dormia tot i saber que és diabètic, suposadament per impedir que tirés endavant amb els tràmits de divorci i evitar així perdre la seva part de l'herència.





Aquesta nit, el fundador de la productora Gestmusic i que actualment lidera Reset TV va entrar en un quadre d'hipoglucèmia, una baixada de sucre i després en coma, pel que va passar dos dies ingressat a l'hospital.





Segons la investigació dels Mossos, l a dona suposadament va usar durant la nit un glucòmetre per mesurar repetidament el nivell de sucre de Mainat i, encara que va arribar a nivells en què hi havia risc de mort, no va fer res.





L'esposa va cridar a una ambulància després de 20 minuts d'una important baixada de la glucosa en sang, i quan el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) li va dir que li donés sucre, suposadament va mentir al dir que no tenia.





XECS FALSOS

Dobrowolski també va ser detinguda el 21 de setembre per presumptament sostreure xecs en blanc amb la signatura del seu marit per robar-li diners, dies més tard de suposadament intentar matar-li, després que l'exmembre de La Trinca va denunciar a la seva dona --de la qual estava divorciant-- per aquests fets.





La investigació dels Mossos va confirmar el presumpte robatori de dos xecs en blanc que ja s'havien cobrat, que la seva beneficiària era la germana de Dobrowolski, i també van comprovar que el dia en què es va retirar els diners la germana estava ingressada a l'hospital, per la qual que no va poder fer-ho, i sospiten que va ser la pròpia esposa de Mainat.





DENÚNCIES CREUADES

Després del presumpte intent d'assassinat, la dona ha presentat dues denúncies contra Mainat, per presumptes coaccions i lesions, i totes dues causes estan en fase d'investigació i en un jutjat de Barcelona especialitzat en violència sobre la dona.





Dobrowolski presentar la primera denúncia a mitjans de juliol --unes tres setmanes després de l'intent d'assassinat-- per un presumpte delicte de coaccions: en aquesta causa, la denunciant va sol·licitar una ordre de protecció, que el Jutjat va desestimar.





La segona denúncia és de mitjans de setembre per un presumpte delicte lleu de lesions, pel qual Dobrowolski no va sol·licitar cap ordre de protecció.