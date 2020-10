Les 17 Espanyes fracassen en la seva lluita contra el Covid-19

Fa una setmana el diari francès Le Monde va publicar un article titulat "El model descentralitzat de salut pública a Espanya és un fracàs". En el text, la corresponsal francesa Sandrine Morel incidia en la creixent tensió entre el Govern central i les administracions locals per establir un marc comú en la lluita contra el Covid-19.













Els nostres veïns europeus miren amb estupor com el Govern espanyol ha de decretar un estat d'alarma per "obligar" a un executiu regional a endurir unes mesures que, a la fi i al el cap, són per protegir la salut pública. A França veuen la batalla entre Sanitat i la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, com una de les "més intenses i sense sentit" que s'estan produint a tot el món.

Les 17 Espanyes han fracassat en la seva lluita conjunta contra el Covid-19. És cert que algunes autonomies, com Astúries, estan aconseguint controlar el virus de manera eficient, però el país en conjunt està naufragant, per segona vegada, en la lluita contra la malaltia. Els ciutadans assisteixen atònits a un circ polític on no existeix la paraula "cooperació", només els greuges comparatius entre comunitats.





La pugna entre l'executiu madrileny i el Ministeri de Sanitat està sent, tal com diu Le Monde, un "sense sentit". Mentre la capital d'Espanya era la líder absoluta de contagis a Europa, Ayuso parlava de salvar l'economia. Sens dubte, la presidenta de la Comunitat de Madrid no ha mirat amb deteniment què ha passat en els països que han intentat salvar l'economia abans que la salut dels seus ciutadans. Suècia, que és el país més lax d'Europa imposant mesures per frenar el Covid-19, ha aconseguit salvar la seva economia, encara que el preu a pagar ha estat alt: 111.000 contagis i 5.933 morts fins ara, unes xifres molt més voluminoses que la de seus veïns Noruega (17.405 contagis i 279 morts) i Finlàndia (14.474 contagis i 251 morts).





Mentre l'Executiu madrileny lluitava per evitar l'estat d'alarma, a Catalunya els polítics treien pit, parlaven de control i fins i tot d'obrir l'oci nocturn. Pocs dies després van tancar bars i restaurants i aquest divendres, la taxa de rebrot se situava en 630 punts, i més de 5.000 contagis en les últimes 24 hores.





El panorama és bastant poc esperançador i hi ha pocs indicadors que mostrin que pot millorar. Aquest divendres, el president de Govern, Pedro Sánchez, ha avisat que la situació del Covid-19 a Espanya és "greu" i per això, és imprescindible respondre amb unitat entre les administracions públiques i partits polítics i augmentar la disciplina social, per frenar la propagació de virus i "evitar a tota costa" haver de recórrer a un confinament domiciliari com al març.





No obstant això, aquesta unitat no passa per una administració centralitzada, i és que el president ha volgut deixar clar que, al menys per ara, el Govern manté la seva estratègia de coordinar amb les comunitats autònomes les mesures que s'han d'adoptar, i que segueixin sent els governs autonòmics els encarregats de decidir quines apliquen i en quin grau, inclosa la sollicitud de l'estat d'alarma.





Per això, les 17 Espanyes seguiran decidint "a la carta" si volen un toc de queda, limitar la mobilitat dels ciutadans o tancar l'hostaleria. La Comunitat de Madrid, de moment, ha decidit establir un toc de queda a què no crida toc de queda, no fos cas que sembli que accepta alguna de les tesis de Govern. Catalunya ha dit, més o menys, que actuarà quan cregui convenient el Govern i segueix demanant més autonomia per gestionar la crisi. Perquè està clar que per lluitar contra un virus mundial, la millor solució és tenir més autogovern.





Després tenim altres casos curiosos com Andalusia que, no tanca bars ni restaurants, però obligarà a estar a les terrasses amb la mascareta posada menys quan s'estigui menjant. Aquesta mesura, seleccionada "a la carta" per l'executiu andalús, és de difícil compliment i no té cap sentit, però té encaix en aquesta Espanya on 17 governs es barallen per veure qui gestiona millor (o pitjor) el virus.





Les xifres mai menteixen: Espanya és l'únic país d'Europa que supera el milió de contagis (properament s'afegirà França al club), i el setè país del món amb més infectats per Covid-19. Davant d'Espanya estan Estats Units, Índia, Brasil, Rússia i l'Argentina, estats molt més poblats (menys Argentina) i que per tant, tenien molt més fàcil superar la barrera del milió.





Amb les xifres sobre la taula i veient clarament com es naufraga en la gestió del Covid-19, la classe política espanyola segueix demanant "responsabilitat" als ciutadans, que semblen estar perfectament dissenyats per propagar el virus: són massa socials; els adolescents segueixen quedant i bevent; la gent no deixa d'anar a les terrasses; fins i tot abarroten els parcs naturals ... En definitiva: tots són incívics. No obstant això, en altres països d'Europa els ciutadans fan el mateix i, de manera sorprenent, estan aguantant millor la segona onada.





França ha decretat el toc de queda per gairebé 50 milions de francesos; al Regne Unit han tancat tots els locals d'oci i impedit les reunions de persones que no són de la mateixa llar en els territoris amb major incidència; a Itàlia s'ha imposat el toc de queda a Campània i Llombardia; Polònia ha tancat restaurants i impedit reunions de més de 5 persones; i Irlanda, ha tornat al confinament més estricte durant sis setmanes. Aquests són només alguns dels exemples de les mesures que els governs centrals estan prenent per frenar la ràpida propagació del Covid-19. Mentrestant, a Espanya, seguim en el "cafè per a tothom" i esclar, el coronavirus també està sent per a tothom.