Un exdiputat d'Alba Daurada s'escapa per evitar anar a la presó

L'exdiputat grec Christos Pappas, membre d'Alba Daurada, ha fugit després que un tribunal d'Atenes dictaminés dijous que tant ell com la resta de la cúpula del partit neonazi havien d'entrar a la presó per complir la sentència pel fet formar part d'una organització criminal.

El jutge va ordenar l'ingrés a la presó de 39 persones condemnades en el macroprocés contra Alba Daurada, tot i que la Fiscalia havia plantejat ajornar-ho fins que hi hagués sentència ferma mentre allegava entre d'altres qüestions que els acusats no havien provat de fugir.





Dijous a la nit, 37 dels 39 condemnats ja estaven sota custòdia. Juntament amb Ioannis Lagos --un exdiputat que ara gaudeix d'immunitat per formar part del Parlament Europeu--, Christos Pappas, que aquest divendres ja estava catalogat com un pròfug, tampoc no s'ha posat a disposició de les autoritats.





El seu advocat, Periklis Stavrianakis, ha reconegut que Pappas no està disposat a presentar-se, i ha allegat que ha valgut la pena i, per tant, considera que no té per què entrar a la presó fins que conclogui el procés d'apellacions --podria tardar anys--. Stavrianakis ha assegurat que no sap on és el seu client, segons la cadena ERT.





La sentència contra els principals representants del partit, la resolució de la qual ha requerit més de cinc anys de procés judicial, ha donat el cop de gràcia definitiu a l'ocàs polític d'Alba Daurada, que després d'irrompre com la tercera força del Parlament va quedar fora d'aquest òrgan en les darreres eleccions legislatives.