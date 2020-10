Ecologistes en Acció, Greenpeace i WWF alerten de la urgència de frenar l'emergència climàtica

Les ONG ambientals Ecologistes en Acció, Greenpeace i WWF han alertat de la urgent necessitat d'actuar per a tallar l'emergència climàtica mitjançant una veritable reducció d'emissions en aquest context de crisi sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus, que ha de fer "recapacitar" sobre el actual model.









Amb motiu de la celebració aquest dissabte, 24 d'octubre, del Dia Internacional del Canvi Climàtic de l'ONU, el responsable de canvi climàtic d'Ecologistes en Acció, Javier Andalús, ha destacat en declaracions que l'efemèride aquest 2020 arriba immersa en una pandèmia mundial que "hauria de fer recapacitar" sobre la relació de la humanitat amb el planeta i el que significa afrontar les emergències a temps.





Així, insisteix que les indicacions científiques són "cada vegada més alarmants" i en els últims mesos s'han vist evidències científiques, esdeveniments meteorològics extrems o incendis forestals que "alerten de l'emergència".





"Tot just queda temps per actuar", adverteix Andalús que pensa que la societat es troba en l'actualitat en un punt d'inflexió en el de decidir si s'opta per continuar amb un sistema depredador de recursos, basat en les especulació i les bombolles, que "es disfressen de verd" mentre es posen les primeres a la recepció d'ajudes per a la recuperació, o bé afrontar la gravetat de l'emergència climàtica mitjançant un canvi complet de l'actual sistema, passant per un decreixement del consum d'energies i materials i aconseguir cenyir l'economia als límits del planeta i basada en la proximitat i les cures.





En la mateixa línia, el director executiu de Greenpeace Espanya, Mario Rodríguez, coincideix que en aquest context de crisi sanitària i soci econòmica sense precedents, és "més necessari que mai" prevenir els pitjors efectes del canvi climàtic.





En aquest sentit, recorda en declaracions que el Parlament i el Govern han declarat l'emergència climàtica i admet que "només hi ha una solució" que passa per reduir "de manera dràstica les emissions de CO2".





"A hores d'ara cal insistir en la importància que els fons destinats a la recuperació econòmica i social assegurin la reducció ràpida de les emissions en una transició energètica ràpida i justa", ha insistit.





Per això, confia que aquest any 2020 acabi a Espanya amb l'aprovació d'una Llei de Canvi Climàtic que estableixi un grau d'ambició "d'acord" amb els objectius recomanats per la ciència per Acord de París.





A el mateix temps, ha destacat com una fita en aquest Dia del Canvi Climàtic que està en marxa a Espanya el primer litigi climàtic, perquè "ha arribat el moment de demanar als tribunals que vetllin per la salut humana i la de la planeta".





Per la seva banda, la responsable de canvi climàtic de WWF, Mar Asunción, ha manifestat que la celebració d'aquest dissabte és "un bon moment" per recordar que l'emergència climàtica i que els impactes del canvi climàtic "segueixen aquí" i, per tant, és "important" abordar les causes.





En concret, Asunción opta per abordar principalment el model energètic que està basat en els combustibles fòssils. "L'aguda crisi sanitària en que estem immersos ha ennuvolat la crisi climàtica que portem patint de manera crònica des de fa anys", lamenta la representant de WWF que posa l'accent en la importància d'actuar "ja" i transitar a un model de desenvolupament descarbonitzat per evitar conseqüències de "magnitud semblant o major que la crisi actual".