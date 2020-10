Els comuns demanen a Vergés que comparegui cada dues setmanes per a informar sobre la pandèmia

Els comuns han enviat aquest divendres una carta a la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, en què demanen que ella o el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, compareguin a la comissió de Salut de Parlament cada 15 dies "per informar i debatre sobre la gestió de l'emergència sanitària, més enllà de mantenir reunions informatives si es considera rellevant".













En la missiva, signada per la presidenta dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, i la portaveu adjunta, Marta Ribas, sostenen que l'espai oportú per "donar compte públicament de la gestió de l'emergència sanitària és al Parlament, on els grups parlamentaris tenen la responsabilitat de l'impuls i el control de l'acció política i de Govern ".





Consideren que davant la crisi sanitària cal "actuar amb molta transparència i amb el màxim acord polític, especialment en un moment en què el Govern es troba en funcions i quan encara queden més de quatre mesos fins a la formació d'un nou Govern plenament operatiu ".





En un comunicat, els comuns han explicat que aquesta serà una de les mesures que demanaran a la Generalitat en la reunió que mantindrà l'Executiu català a les 19.00 hores de manera telemàtica amb els grups parlamentaris per abordar la situació de la pandèmia.





També reclamaran reforçar l'atenció primària amb més professionals, especialment d'infermeria, garantir la presencialitat en els Centres d'Atenció Primària (CAP), posar més personal en les residències de gent gran, i cobrir les baixes que es produeixin, i que una "atenció gratuïta real "de el telèfon 061.





A més, demanaran donar resposta a les necessitats que està generant el Covid-19 en matèria de salut mental, i elaborar un pla que contempli els diferents escenaris per evitar "els tombs en les mesures i que la ciutadania estigui preparada per a les mesures que s'apliquin ".