Els sindicats denuncien que Correus no pren mesures suficients per evitar el coronavirus ni la grip

La segona onada de l'coronavirus ja és aquí i des d'UGT i CCOO denuncien que la direcció de Correus no està prenent les mesures suficients per fer front als contagis i prevenir els rebrots entre els empleats.









D'altra banda, els dos sindicats denuncien també que des de la direcció no ha aclarit encara si aquesta tardor es durà a terme l'habitual campanya de vacunació contra la grip a la plantilla. Rubén Valdés, secretari general d'UGT de el sector postal de la Federacion de Serveis públics de Catalunya, explica amb resignació que "el president de Correus, el senyor Serrano, segueix prioritzant un cop més el negoci a la salut dels seus propis treballadors. Ja ho vam veure durant la primera onada de la pandèmia ".





Valdés continua explicant que la manca d'informació sobre la vacunació de la grip preocupa molt a les 55.000 persones que a tot l'Estat estan especialment exposades a el contagi i que a el mateix temps, a l'estar en contacte diari amb milers de ciutadans i ciutadanes, poden convertir-se en un vehicle de propagació de virus de la grip.





Mentre des del Ministeri es recorda que "es fa especialment important la vacunació a la població més vulnerable i els seus contactes, per reduir les complicacions causades per les dues malalties i evitar la sobrecàrrega en el sistema sanitari", els responsables de l'empresa postal no desmenteixen les informacions que indiquen que no hi haurà vacunacions per a aquest 2020.





"Sabem que les autoritats sanitàries han recomanat que es facin campanyes de vacunació intenses per evitar els contagis per grip. Nosaltres esperàvem que, com altres anys, es fessin campanyes voluntàries pròpies a través dels seus propis serveis mèdics als treballadors i treballadores de Correus. però ens hem trobat amb la sorpresa que aquest any no ha estat així tot i que les autoritats sanitàries recomanen la vacunació ", explica l'empleat. "Demanem que exposin les raons. Estem esperant resposta però ens temem que no hi haurà".





Valdés incideix que, a més de ser beneficiós per a la salut de tots els empleats, la vacunació també implicaria un benefici per a la pròpia empresa pública, així com per a la ciutadania, ja que en l'activitat que realitzen hi ha contactes estrets amb clients i usuaris.





Poques mesures contra el coronavirus

La incertesa de la campanya de vacunació de la grip es suma a l'enuig per les poques mesures preses per prevenir el coronavirus, que ja suma més de 5.000 contagis a l'empresa pública. "Tenim un important rebrot de positius de coronavirus a la plantilla, perquè no s'estan adoptant les mesures preventives que s'han d'aplicar i això està portant a un nou brot. Segueixen aplicant els protocols mínims i aquesta setmana estem tenint diversos casos", relata Valdés .





Així doncs, des dels sindicats asseguren que demanen mesures per organitzar-se com horaris de treball i major neteja, ja que molts espais de treball són locals amb poca ventilació, amb concentracions de CO2 bastant alts, poc espai, on els contactes són estrets ... "Amb aquestes condicions, el covid aquí està a gust", diu Valdés. "Per això creiem que les mesures organitzatives són importants: establir uns horaris perquè no coincideixin els treballadors, un sistema de ventilació ...".





Davant d'un cas positiu, Correus demana als seus treballadors que es posin en contacte amb el Departament de Salut de la Generalitat. Però aquesta mesura és insuficient per als empleats, que demanen una "campanya" per poder determinar l'abast de l'coronavirus entre el personal. Ara temen que, tot i haver entrat la segona onada de l'coronavirus, Correus no posi damunt de la taula mesures preventives addicionals.





Segons explica Valdés, el passat divendres 23 d'octubre li van comunicar un cas de brot en una carteria. "Poden ser 20 o 30 treballadors. El seu seria que, abans d'incorporar als treballadors a treballar, fessin PCR. Que no el deixin únicament en 'el que marqui l'autoritat sanitària'. El que passa, recalco, és que el senyor Serrano prioritza el tema econòmic ", subratlla.