Andalusia ordena el tancament perimetral de Granada i 30 pobles del seu voltant

El Butlletí Oficial de la Junta d'Andalusia (BOJA) ha aplicat la resolució del Comitè Territorial d'Alerta de Salut Pública d'alt Impacte de Granada i ha decidit ordenar el tancament perimtral de la ciutat de Granada i de 30 localitats dels seus voltants, que constitueixen l'aglomeració urbana de Granada.





Les localitats que, a més de la capital de la província, es veuen afectades per aquesta decisió són Albolote, Alfacar, Alhendín, Armilla, Atarfe, Cájar, Cenes de la Vega, Cijuela, Cullar-Vega, Chauchina, Churriana de la Vega, Dílar , Fuente Vaqueros, Gójar, Guevejar, Huetor- Vega, Jun, Lachar, Maracena, Monachil, Ogíjares, Otura, Peligros, Pinos-Genil, Pinos-Puente, Pulianas, Santa Fe, Viznar, La Zubia, les Gabias, Valderrubio i Vegas del Genil.





Els responsables sanitaris de la Junta han pres aquesta decisió després que aquest divendres la taxa d'incidència acumulada hagi arribat a 977 a Granada capital, a 968,9 per cada 100.000 habitants en el Districte Granada i en el Metropolità a 774,5. A més, la pressió hospitalària continua augmentant.





Aquesta resolució tindrà efectes des de les 8,00 hores del dia 26 d'octubre de 2020 i les mesures acordades estaran vigents per un període de 14 dies naturals, podent ser revisades en funció de l'evolució de la situació epidemiològica.





RESTRICCIÓ DE MOBILITAT NOCTURNA

A més, es publicarà l'ordre que prestarà el marc jurídic necessari per articular l a restricció de la mobilitat nocturna en aquells municipis que els comitès d'alt Impacte determinin.





Així, tal com es recollirà en el Butlletí Oficial de la Junta d'Andalusia (BOJA), s'estableix, amb caràcter temporal i excepcional, l a limitació de la mobilitat de les persones a la franja horària que transcorre des de les 23,00 fins les 6,00 hores com a mesura específica de contenció i prevenció, per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel coronavirus en les localitats o part d'elles en què així es determini d'acord amb l'avaluació epidemiològica específica.





No obstant això, es permetrà la mobilitat de les persones en aquesta franja horària quan assisteixin a centres, serveis i establiments sanitaris; hagin de donar compliment d'obligacions laborals; quan hagin de prestar assistència o cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables; així com per a l'anada o tornada de qualsevol estació de transport.





Igualment, es permet la mobilitat per causa de força major o situació de necessitat o per a qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa, degudament justificada i acreditada.

Finalment, la circulació per carretera i vials que transcorrin o travessin els àmbits territorials estarà permesa sempre que tinguin origen i destinació fora de la mateixa.

Aquesta ordre té efecte el dia després de la seva publicació en el BOJA: no obstant això, per a la seva aplicació en els diferents territoris serà necessària la publicació de la resolució de la Delegació Territorial de Salut i Família corresponent.





MODIFICACIÓ D'ORDRES

De la mateixa manera, el BOJA publicarà també la modificació de les ordres de 29 de setembre i 14 d'octubre a les qual s'adopten mesures específiques temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la covid-19 en localitats o part de les mateixes .





Entre els canvis que afecten a aquestes ordres estan que en les celebracions nupcials i d'altres cerimònies civils i religioses el nombre màxim de participants queda limitat a un màxim de el 50 per cent de l'aforament, tant en espais tancats com a l'aire lliure, que hauran de romandre asseguts.





Igualment, podrà realitzar pràctica esportiva en instal·lacions esportives, tant a l'aire lliure com cobertes, sempre que no se superi el cinquanta per cent de l'aforament limitat de la instal·lació.





La pràctica esportiva no federada de contacte es limita a grups d'un màxim de sis persones. Aquests grups podran compartir una mateixa instal·lació esportiva amb altres grups iguals, sempre que quedi garantida, en tot moment i en tot cas, una distància física entre ells de al menys tres metres de distància. També afegeix que la participació en agrupacions de persones per al desenvolupament de qualsevol activitat o esdeveniment de caràcter familiar o social, tant en la via pública com en espais públics i privats, es limita a un nombre màxim de sis persones, inclosos convivents, llevat que aquests siguin més de sis.





Aquestes mesures excepcionals afecten, a més de als esmentats termes de la província de Granada, a Los Gallardos (Almeria); Còrdova, Jaén i Sevilla capital; els municipis jiennenses de Baeza i Quesada; i els sevillans d'Estepa, Lora de Estepa, Gilena, Marinaleda, Herrera, la Roda de Andalusia, Badolatosa, Utrera i El Castillo de las Guardas.