Canàries ja pot rebre des d'aquest dissabte a turistes d'Alemanya

Alemanya ha situat des d'aquest dissabte a Canàries entre les destinacions considerats segurs per viatjar atenent a la incidència del coronavirus, una decisió adoptada pel Govern germànic en la nit d'aquest dimecres i que ha entrat en vigor avui.





La decisió suposarà que els turistes d'aquest país podran viatjar a Canàries sense necessitat de guardar quarantena a la volta i també sense necessitat de tests abans d'embarcar, tal com preveu el protocol específic preparat pel Govern autonòmic per intentar posar en marxa corredors turístics assegurances des dels seus principals emissors.





Després de conèixer la notícia, el president regional, Ángel Víctor Torres, ha qualificat aquesta mesura de "bona notícia" per a l'economia i el turisme "." Vam fer el que havíem de fer. En primer lloc prendre mesures dràstiques per defensar la salut i la sanitat dels nostres ciutadans i no col·lapsar els nostres hospitals, a el temps que ens fixem un horitzó temporal: el d'aconseguir entre el mes de setembre i principis d'octubre col·locar-nos per sota de 50 casos en incidència acumulada a set dies ", ha postil·lat.

La mesura compta amb l'aval del Robert Koch Institut, que qualifica les zones com de risc quan la incidència de la malaltia està per sobre dels 50 casos per cada 100.000 habitants.





Les xifres d'incidència actuals de la malaltia són molt baixes en illes com La Palma, amb 6 casos per cada 100.000 habitants en els darrers 7 dies; Gran Canària, amb 7; La Gomera amb 18 i Lanzarote amb 11.