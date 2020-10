El Pacte de Toledo arriba a un acord per a la reforma del sistema públic de pensions

La Comissió de seguiment i avaluació dels acords de l'Pacte de Toledo ha tancat un acord per renovar les seves recomanacions en matèria de Pensione s, que sotmetrà a votació el proper dimarts 27 d'octubre. La renovació de les recomanacions era per al Govern un pas previ abans d'emprendre la reforma en el sistema públic de pensions.





Amb l'acord, es posa fi a un camí iniciat a la tardor de 2016, fa dues legislatures, quan sota la presidència de la popular Celia Villalobos a la Comissió, el Congrés va iniciar el procés per renovar les recomanacions cap a una nova reforma de pensions que garantís la sostenibilitat de sistema.





El nou text, a més, inclou una recomanació 'zero' amb els principis bàsics per al sistema públic de pensions, subratllant l'oposició de l'Pacte de Toledo a una "transformació radical" de el sistema que trenqui amb els seus principis, com els de solidaritat, suficiència o equitat o que fins i tot eventuals reformes afectin als mateixos, segons el text aprovat.





Així mateix, assenyala que el finançament de el sistema s'ha d'adaptar a la protecció de la mateixa, de manera que les cotitzacions socials, tot i mantenint-se com a "font bàsica \" d'ingressos, s'han d'acompanyar amb altres vies per assegurar la sostenibilitat de el sistema i la suficiència de les pensions.





Entre les principals aportacions de el nou Pacte hi ha la recuperació de l'IPC com a referència per a les revaloritzacions anuals de les pensions, consens aconseguit i conservat en l'última legislatura hàbil, però també un pla de sanejament dels comptes.





Aquest consisteix a treure de sistema una sèrie de despeses detectats com impropis per, en un termini marcat fins 2023, començar a assumir tota aquesta factura des dels pressupostos generals de l'Estat, i no des dels comptes de la Seguretat Social, una mesura ja compromesa per el Govern per als comptes públics de 2021.





Així mateix, les recomanacions al·ludeixen a la recomanació de l'Tribunal de Comptes per abandonar els préstecs des de l'Administració central i substituir-lo per transferències i així no augmentar el deute de el sistema.





Pel que fa a el càlcul de la pensió, el Pacte assumeix l'ampliació marcada per la reforma duta a terme el 2011 per al nombre d'anys necessaris per calcular la pensió -fins 25 anys en 2022-, però aposta per l'elecció dels millors anys amb el finalitat d'evitar llacunes de cotització que afectin la quantia de la pensió.





Finalment, a més recolza mesures per fer l'edat efectiva de jubilació a l'edat legal, el Pacte també recull la preocupació de les retallades a la jubilació anticipada forçosa amb llargues carreres de cotització.





BENEFICIATS

En aquest cas, el Pacte de Toledo emplaçarà el Govern a avaluar q uè col·lectius podrien beneficiar-se d'excepcions en aquestes penalitzacions, ia presentar a el Pacte de Toledo les seves propostes per a aquells per a supòsits d'iniquitat, mirant precisament les circumstàncies en què es van donar les prejubilacions i l'extensió de les seves carreres de cotització.





Aquesta és una de les reivindicacions traslladades en els últims mesos per col·lectius com l'associació Asjubi40, que critica aquestes penalitzacions sofertes per persones que es van veure empeses a jubilar-se de forma anticipada durant la crisi, després d'haver acumulat llargues carreres.





Pel que fa als plans complementaris de pensions, el Pacte de Toledo fa una aposta pels plans d'empreses, trucant a afavorir aquest tipus de mecanismes en l'àmbit de la negociació col·lectiva, i proposant millores fiscals i legals per a aquest tipus de sistemes.





D'altra banda, la Comissió també reconeix, en una recomanació sobre la digitalització de l'economia, la necessitat d'afrontar els efectes dels canvis tecnològics i el seu impacte en l'ocupació i en els ingressos de el sistema públic de pensions, plantejant la necessitat de trobar mecanismes innovadors que contemplin el finançament de la Seguretat Social, més enllà de les cotitzacions socials.





pricipals RECOMANACIONS

Aquestes són les principals recomanacions acordades:

- Reconeixement de la Seguretat Social com "columna vertebral de l'Estat de el Benestar, l'estendard i el senyal d'identitat d'una societat moderna i cohesionada".

- Rebuig a una "transformació radical de sistema" que trenqui els principis de solidaritat intergeneracional o intrageneracional, suficiència i equitat.

- No veu adequat separar el sistema de pensions en funció de l'tipus de prestació.

- El finançament de el sistema ha d'adequar-se la naturalesa de les prestacions (les pensions no contributives, a través de pressupostos generals de l'Estat).

- La font bàsica de finançament són les cotitzacions, però per assegurar la sostenibilitat i la seva suficiència es podran obtenir recursos addicionals "basats en la imposició general".





COM SANEJAR EL DÈFICIT?

- Reconeixement que les polítiques d'ocupació expliquen "en bona mesura el dèficit existent" i que les cotitzacions suporten despeses que "haurien de ser assumits per l'Estat".

- Els pressupostos generals de l'Estat han d'assumir reduccions a la cotització, prestacions assistencials (no contributives), ajudes a la jubilació anticipada, bonificacions a règims especials i part de les prestacions relacionades amb el naixement i cura de l'infant i complements a la pensió.

- Calendari per reordenar despeses per acabar amb el dèficit i els préstecs fins 2023.

- Estudiar què s'ha assumit indegudament per tenir "una imatge fidedigna" de la Seguretat Social.





COM PUJAR LES PENSIONS?

- Defensa el manteniment de el poder adquisitiu de les pensions.

- Revaloració d'acord amb l'IPC real.

- Tota pujada per sobre de l'IPC es finançarà amb altres recursos.





BASES I PERÍODES DE COTITZACIÓ

- Mantenir en 15 anys el període mínim de cotització necessari per accedir a la pensió contributiva.

- Assumeix l'ampliació de 15 a 25 anys per calcular la base reguladora i crida a avaluar el seu impacte.

- Contemplar l'elecció dels millors anys per calcular la pensió (evitar llacunes de cotització).

- Avaluar la progressiva ampliació de el període cotitzat necessari per accedir a la pensió màxima.

EDAT DE JUBILACIÓ

- Aproximar "tant com sigui possible" l'edat de jubilació efectiva a l'edat legal.

- Fomentar amb incentius la permanència de treballadors en actiu amb millors incentius i afavorir la prolongació voluntària més enllà de l'edat legal (valoració positiva de compatibilitzar pensió i salari).

- Analitzar quant costen les penalitzacions a les jubilacions anticipades i el seu impacte en l'equitat de les pensions, amb especial atenció a casos forçats i de llargues carreres de cotització.

- Dóna tres mesos a Govern per proposar una resposta davant efectes "inequitatius" d'aquestes penalitzacions.

- Necessitat de comptar amb un objectiu que defineixi la suficiència de les pensions.





SISTEMES COMPLEMENTARIS DE PENSIONS

- Preferència pels plans a partir de la negociació col·lectiva, prioritàriament sense ànim de lucre.

- Demana millores fiscals i jurídiques per a aquests sistemes i fórmules específiques de suport a salaris més baixos o carreres professionals "més vulnerables".

- Més transparència en els plans d'estalvi per evitar rendiments negatius i necessitat de regular "fórmules més intenses de protecció dels estalvis invertits".





BRETXA DE GÈNERE

- Garantir la igualtat en l'accés a l'ocupació, les condicions de treball i la corresponsabilitat en les cures, particularment en els permisos.

- Introduir correccions contra les llacunes de cotització involuntàries i tractaments discriminatoris en les pensions de persones treballadores a temps parcial.





FONS DE RESERVA

- Reprendre la regla per la qual els excedents de les cotitzacions, "sense cap límit", s'han d'incorporar a el Fons de Reserva.

- La caiguda d'actius de el Fons de Reserva "en cap cas s'utilitzarà" per justificar la reducció de la quantia de les prestacions.

- Planteja la conveniència d'establir un romanent mínim, subjecte a una regla endurida de disponibilitat.





EFECTES DE LA DIGITALITZACIÓ

- En la línia de corregir "una excessiva dependència de les cotitzacions", si la revolució tecnològica implica més productivitat però no ocupació, "trobar mecanismes innovadors que complementin el finançament de la Seguretat Social, més enllà de les cotitzacions socials".





JOVES

- Impuls a les polítiques que facilitin la transició de el sistema educatiu a el mercat de treball, especialment amb l'impuls a la formació professional i la interrelació universitat-empresa.

- Millora de el marc de relacions laborals que permeti combatre la precarietat dels joves.

- Garantir i millorar la protecció social dels becaris amb una legislació que millori la seva protecció social i garanteixi el seu dret a una carrera professional "adequada i justa".





MIGRANTES

- L'Administració intensificarà la seva deure de cura per evitar el racisme o la discriminació en l'àmbit laboral, donada la major vulnerabilitat de les persones migrants.

- Canalitzar el flux de migracions a través de mecanismes que garanteixin la incorporació dels migrants a el mercat de treball.

- Facilitar la gestió dels tràmits de contractació, afiliació i integració en el sistema.

- Afavorir la integració social dels treballadors migrants i la de les seves famílies.