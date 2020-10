Els Mossos interposen 52 denúncies en un 'botellón' a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han interposat un total de 52 denúncies a un grup de persones que es van reunir aquest divendres a la nit per beure alcohol a la via pública a Barcelona.









Els denunciats no complien amb les mesures sanitàries per evitar la propagació de l'Covid-19 a Catalunya, segons ha informat la policia catalana en un tuit recollit per Europa Press.

Després d'anar a al lloc dels fets, els agents van aixecar acta de les presumptes infraccions i van cursar les corresponents denúncies administratives.