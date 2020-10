La pandèmia dispara les peticions per desheretar els fills

Pares, mares i avis que per conflictes familiars enquistats en el temps portaven anys sense parlar ni rebre visites dels seus descendents i en el covid-19 han iniciat els tràmits necessaris per dur a terme un procés legal de desheretar als seus descendents.





























La gota que ha fet vessar el got ha estat el confinament. Patir la solitud i veure que els seus fills no els han cridat ni s'han preocupat per ells ni un sol dia per comprovar si més no si estaven bé o si necessitaven alguna cosa.





Des de març ACUMAFU atén una mitjana de 220 consultes a el mes de peticions per desheretar els descencientes un increment de l'490% que atribueixen directament a la pandèmia.









Tot i que la legislació espanyola, excepte en País Basc i Navarra, obliga a deixar els fills a el menys un terç de l'herència, el que es coneix com "la legítima", el codi civil i recents sentències de Tribunal Suprem contemplen diverses excepcions o causes objectives per poder esborrar els fills de l'testament.





L'abandonament per part dels fills als pares no és un fenomen nou, troba el seu origen en general en dos tipus de conflictes familiars que s'enquisten amb el temps i que, al seu torn, expliquen per què el 78% de les persones que decideixen desheretar són homes i el 22% dones, segons indica el president de ACUMAFU.





En la majoria dels casos es tracta d'homes que es van separar de les seves esposes o se'n van anar de casa fa anys i els seus fills, prenent partit per la mare, els van retirar la paraula per sempre. El segon cas més comú és el de conflictes en els quals per una disputa amb el gendre o amb la nora els progenitors es veuen apartats dels seus fills i fins i tot impedits de poder conviure amb els seus néts, o si més no arribar a conèixer-los.





Per poder deixar els fills sense el terç de l'herència que els correspon per la legítima, els testadors deuen, en primer lloc, acreditar davant notari proves que han viscut alguna de les quatre excepcions que contempla el codi civil, en el seu article 853 , per deixar sense herència als descendents:









Haver-los negat el pa.

Haver-los agredit físicament.

Haver realitzat activitats de caràcter immoral (prostitució, per exemple).

Haver complert condemna a la presó.





Aquestes causes, a més, han estat reinterpretades pel TS en els últims anys en diferents sentències que avalen també com circumstància objectiva el maltractament psicològic.





A l'morir el testador, si el desheretat recorre als tribunals per reclamar la legítima se l'obliga a demostrar que eren falses les proves aportades davant notari pel mort per justificar la seva desheretament.





En moltes ocasions, abans que el jutge prengui una decisió definitiva, es produeixen processos de mediació entre els hereus legítims i els desheretats per evitar arribar a judici. Les dificultats per provar les causes de la desherencia i els tràmits necessaris per a acreditar-provoquen que en moltes ocasions es tracti d'un procés legal massa complex. De fet, segons els càlculs de ACUMAFU, només un 18% de les persones interessades a desheretar als seus descendents ho acaba aconseguint.





D'altres es muden a País Basc o Navarra i s'empadronen per estar segurs que fent el testament hi els seus fills no es queden ni amb la legítima ", reconeix el president de ACUMAFU.