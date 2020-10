Nicolás Rodedondo, César Antonio Molina, Joaquín Leguina demanen a Pedro Sánchez que trenqui amb Podem

El socialisme dels històrics del PSOE, creu que ha arribat el moment de replantejar les seves aliances al Congrés. Diferents personalitats polítiques afirmen que veuen perillar l'ordre constitucional amb l'amalgama de suports que sustenta a el Govern actual de Pedro Sánchez.













Un avís que des L'Espanya que Reuneix , que s'autodenomina com "un club d'opinió" -avalada per la solvència de polítics i intel·lectuals com l'exministre socialista César Antonio Molina, l'ex secretari general socialista basc, Nicolás Redondo, l'expresident de la Comunitat de Madrid, Joaquín Leguina, entre d'altres- veu clar que el PSOE ha de reconsiderar les seves aliances i retirar la seva rúbrica de l'comunicat amb formacions com Bildu i ERC.





Mitjançant el manifest "a favor de la democràcia", creuen que no cal estar amb un partit que, a dia d'avui, el seu coordinador general, Arnaldo Otegi, no ha condemnat el terrorisme d'ETA o amb partits com ERC i Junts, que amenacen la unitat territorial. A més creuen que cal respectar el pluralisme polític i rebutjaven els "discursos i actituds d'odi", en referència a Vox, quan els espanyols vam assistir setmanalment als argumentaris populistes i excloents de formacions com ERC i Bildu que aboquen a la cambra baixa discursos frontistes contra el bloc de la dreta o cap a la Monarquia.





Nicolás Redondo titlla de "lamentable" veure les "nobles i veteranes sigles de PSOE compartint signatura amb partits que fa ben poc van donar un cop d'estat o no han denunciat el terrorisme etarra". Segons la seva opinió, el manifest era "innecessari i immoral" i afegeix "redueix la pluralitat espanyola a menys de la meitat de la població ia la meitat de la representació política".





Aprofundeix Nicolas afirmant: "és immoral perquè adecenta i legitima liberals, colpistes i hereus de l'terrorisme etarra. I a més era clamorosament innecessari per als socialistes".





Des d'aquesta plataforma diuen obertament al PSOE a girar a cap a la centralitat, a "cuidar-se" dels que posen en dubte a la Justícia, a les forces de Seguretat, a la Direcció de l'Estat i l'herència d'aquests últims quaranta anys forjada especialment pel PSOE.





Des del seu punt de vista el PSOE, "apareix com a ostatge del seu soci i radicalment limitat pels seus socis parlamentaris", analitzen. "No es pot permetre ni l'extrema esquerra ni l'extrema dreta, que per a mi són el mateix", reflexionen en l'escrit i recorda el discurs de el vicepresident Esglésies en què va aplaudir que Casat trenqués amb l'extrema dreta, argumentant que a Europa no veuen amb bons ulls l'ascens de l'extrema dreta. Li demana l'ex ministre que s'apliqui la mateixa reflexió respecte a l'extrema esquerra. Vol pensar que ara es poden teixir els fils per a un "diàleg entre els dos grans partits constitucionalistes" i recorda la necessitat d'arribar a acords davant la situació sanitària i econòmica ". En definitiva" s'ha de treure als tòxics amb què governa ".