El Govern pretén que l'Estat d'Alarma perduri almenys sis mesos, fins al 9 de maig

El Govern ha decretat, aquest diumenge, un nou estat d'alarma per a tot Espanya, deixant el comandament en els presidents autonòmics i actuant com a marc jurídic per decisions com la de el toc de queda, segons ha confirmat Televisió Espanyola.

















Aquest nou estat d'alarma s'aplicarà en principi durant 15 dies per imperatiu legal i es fixaran unes mesures mínimes d'obligat compliment, que podran ser ampliades per les comunitats.





A més del confinament nocturn, s'estableix la restricció de reunions socials i la prohibició d'anar d'unes comunitats autònomes a altres excepte causes justificades com anar al treball o al metge. Espanya limita al màxim la mobilitat però no tanca les fronteres i marca excepcions per a Canàries per exemple, una de les comunitats amb millors dades, per a salvar en la mesura del possible el turisme. El text limita al màxim les reunions entre els ciutadans.





La reunió de Consell de Ministres extraordinari ha finalitzat passades les 12:30 i el president de Govern compareixerà en els propers minuts per explicar les noves medidas.El president de el Govern ha convocat els seus ministres a la deu del matí a Palau de la Moncloa per aprovar la implantació de l'estat d'alarma a tot el país, tal com li han demanat la majoria de les comunitats autònomes.





EL GOVERN PREPARAT PER ADOPTAR MESURES





Pedro Sánchez ha afirmat en diverses ocasions que està disposat a adoptar les mesures que calgui per doblegar la corba de contagis. En el seu missatge, també va tornar a instar les regions que es troben en situació d'alt risc a que sol·licitessin l'aplicació d'aquest instrument per poder doblegar la corba.





Després d'advertir de la gravetat de la situació, han estat les autonomies que havien demanat a Govern central que adopti aquesta mesura per poder posar en marxa de manera urgent les mesures necessàries per frenar la transmissió de virus. La petició li havia arribat des del País Basc, Catalunya, Cantàbria, Astúries, Extremadura, la Rioja, Navarra, Castella-la Manxa i Comunitat Valenciana, així com la ciutat autònoma de Melilla.





El Govern no necessita el vistiplau de Congrés per aprovar l'estat d'alarma, però sí per prorrogar més enllà dels 15 dies de vigència inicial. Per això, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va tornar a fer aquest divendres un clar crida a l'PP perquè garanteixi el seu suport per prorrogar aquest instrument i poder garantir així una cobertura jurídica apropiada per a mesures com el toc de queda. De moment, l'Executiu ja s'ha assegurat el suport de Ciutadans.





GOVERN I COMUNITATS APROVAR UN PLA DE RESPOSTA COORDINADA DE QUATRE NIVELLS DE RISC





El Govern i les comunitats ja han aprovat en el Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS) un pla de resposta coordinada que inclou quatre nivells de risc, amb les seves corresponents mesures. En el nivell d'alerta màxima es preveu expressament la possibilitat de recórrer a l'estat d'alarma per donar cobertura a mesures "excepcionals".





Després de superar la primera onada de l'coronavirus, i decaure l'estat d'alarma iniciat al març per la progressiva pèrdua de suports, Sánchez va adoptar a l'estiu una estratègia de "cogobernanza" amb les comunitats, perquè fossin elles les que, en coordinació amb Sanitat, s'encarreguessin de gestionar la pandèmia.





En aquesta línia, a finals d'agost va posar a la seva disposició la possibilitat de sol·licitar l'aprovació d'un estat d'alarma "territorialitzat" que servís com a cobertura jurídica per aplicar mesures de mobilitat més estrictes, si així ho consideraven necessari. En aquest moment, Sánchez, va oferir als presidents autonòmics la possibilitat d'acudir a al Congrés a defensar ells mateixos la seva petició.





El Govern ja va recórrer fa dues setmanes a la declaració d'un estat d'alarma "territorialitzat" per aplicar a la Comunitat de Madrid els confinaments perimetrals a la capital i altres vuit municipis, davant la "preocupant" situació a la regió, i la negativa de l' govern d'Isabel Díaz Ayuso d'atendre les indicacions de l'Ministeri de Sanitat.





SUPORT DE CIUTADANS

De moment ja ha rebut el suport de Ciutadans per decretar de nou aquest l'estat d'alarma. La líder d'el partit taronja, Inés Acostades, va cridar a Sánchez per urgirle al fet que "prengui el control" i apliqui un pla nacional contra el coronavirus amb mesures "contundents" que evitin un nou confinament, oferint-li el suport dels deu diputats de Cs a Congrés per aplicar l'estat d'alarma en cas que sigui necessari.





No obstant això, encara comptant amb els suports de Ciutadans i els de el PNB, el Govern no tindria garantida encara la majoria absoluta, per la qual cosa hauria de assegurar-se el vot d'altres partits. La sisena i última pròrroga de l'estat d'alarma de març va tirar endavant el 3 de juny amb 177 vots: els 120 de l'PSOE, els 35 de Unides Podem, els 10 de Ciutadans, 6 de el PNB, dues de Més País-Equo, i els de Coalició Canària-Nova Canàries, el Partit Regionalista de Cantàbria (PRC) i Terol Hi.