Josep-Lluís Carod-Rovira està ingressat a l'UCI del Hospital Joan XXIII de Tarragona en estat greu

Josep-Lluís Carod-Rovira, de 68 anys, va ser operat per una neoplàsia cardiaca i evoluciona favorablement. Rovira va ser operat el passat dijous i es recupera a la UCI d'aquesta operació programada des de feia unes setmanes a l'hospital de referència de la ciutat de Tarragona, l'Hospital Joan XXIII.













De 68 anys i nascut a Cambrils va ser el conseller en cap del Govern de Pasqual Maragall durant unes setmanes, entre desembre de 2003 i gener de 2004, quan va ser destituït després d'haver mantingut una reunió amb representants de la banda terrorista ETA sense el coneixement del president Maragall. Llavors, va ser substituït en el càrrec per l'actual conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya, Josep Bargalló.





Al segon tripartit, amb José Montilla com a president, Josep-Lluís Carod-Rovira va tornar al Govern per ocupar-ne la vicepresidència entre els anys 2006 i 2010, quan es va retirar de la política activa. Ak 2011, va estripar el carnet de militant d'ERC. Rovira resideix a la ciutat de Tarragona, on és membre d' Òmnium Cultural del Tarragonès i la Colla Jove Xiquets de Tarragona.