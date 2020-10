Aquestes són les exigències que les CCAA plantejaran a Sánchez a la XXIII Conferència de Presidents

El cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, i els líders autonòmics es veuran les cares aquest dilluns a la XXIII Conferència de Presidents, després que el Govern hagi decretat l'estat d'alarma després d'haver demanat 11 executius autonòmics. La reunió, que es desenvoluparà de manera telemàtica, està prevista per abordar els criteris de repartiment dels fons europeus que arribaran a Espanya i comptarà a més amb la presència virtual de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.

























Així, la Conferència de Presidents d'aquest dilluns serà l'òrgan en el qual el Govern i els líders autonòmics es vegin per primera vegada des que l'executiu central decretés l'estat d'alarma. En les últimes dates l'hi havien demanat fins a onze comunitats: País Basc, Catalunya, Cantàbria, les comunitats governades pel PSOE d'Astúries, Extremadura, la Rioja, Navarra, Castella-la Manxa, Comunitat Valenciana i Balears, així com la ciutat autònoma de Melilla.





Pedro Sánchez té la intenció d'acudir de manera presencial a l'Senat per dirigir des d'allí, al costat d'alguns dels seus ministres, la Conferència de Presidents que arrencarà al voltant de les 10.00 hores. Per contra els presidents autonòmics participaran per videoconferència, a l'igual que Von der Leyen i el president de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), Abel Caballero.





La reunió es dividirà en dues sessions. La primera, la protagonitzaran el president de Govern, Pedro Sánchez, la presidenta de la Comissió, i els mandataris autonòmics, i després tindrà lloc una segona sessió dels equips tècnics, per seguir treballant en la manera de repartir i invertir els fons europeus.





La intenció de Govern en aquesta reunió és fer a les comunitats autònomes copartícips de la gestió de Fons Europeu de Recuperació i que puguin tenir un diàleg directe amb la presidenta de la institució sobre aquest nou instrument.





No obstant això, alguns líders autonòmics que participaran en aquesta Conferència han anat ja avançant les pretensions que exposaran en aquest fòrum.





LES EXIGÈNCIES DE LES COMUNITATS A SÁNCHEZ









CASTELLA I LLEÓ

El president de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, planteja que Castella i Lleó lideri acords amb les comunitats autònomes amb les quals comparteix problemes i especialment, amb el Fòrum Espanyol de Regions amb Desafiaments Demogràfics.





Així mateix, advoca per formular projectes a mesura que es vagin coneixent els reglaments que regulen els fons. I, des d'una posició comuna, sol·licitar a Govern central un repartiment entre comunitats autònomes d'aquests fons amb criteris objectius i transparents i especialment considerant l'equilibri territorial i els reptes demogràfics.





ANDALUSIA



El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno (PP), demandarà a la Conferència de Presidents que el Govern espanyol faci el repartiment dels fons europeus entre les comunitats d'acord amb els mateixos criteris de població, atur i PIB que ha avalat la Comissió Europea per al repartiment dels fons entre els estats.





D'aquesta manera, el president defensarà que a Andalusia li correspon el 32 per cent dels 72.000 milions a fons perdut que rebrà Espanya de la UE, és a dir, una mica més de 23.000 milions.





GALÍCIA



El president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, va assegurar que Galícia proposarà reservar "una part" de la Conferència de Presidents que es reunirà dilluns per abordar la situació de la pandèmia i la seva evolució en el conjunt d'Espanya.





"És fonamental aquesta Conferència de Presidents per parlar de la situació econòmica i de la candidatura d'Espanya als fons europeus, però el que està clar és que estem en una onada de la pandèmia, i tornem una altra vegada als problemes de la primera" , ha advertit.





PAÍS BASC



El Lehendakari, Iñigo Urkullu, creu que hi ha "una confusió absoluta" sobre els Fons Europeus i, després de demanar una clarificació tant a el Govern central com a les institucions europees, ha confiat que es produeixi "un aclariment" per part de la Comissió. A més, el president de l'Executiu basc assegura que "en principi" no comparteix el "plantejament de renúncia" de Calviño a "un apartat tan quantiós" com 70.000 milions en crèdits per reclamar només les ajudes directes a fons perdut.





Urkullu ha manifestat que, en aquest moment, el Govern basc està en un "exercici propi" d'identificació de projectes, a l'espera d'una clarificació del que succeeix amb els fons europeus pel que fa a la seva quantificació, la seva metodologia de treball, la relació que afecti els fons de reactivació, o el que té a veure amb les subvencions o els prestem. També ha recordat que no es pot oblidar que els fons europeus són un endeutament de la UE, dels estats membres i, "com tot endeutament", després cal pagar ".





CANÀRIES



El president canari, Ángel Víctor Torres, es presentarà a la Conferència de Presidents amb l'objectiu de, a més de fons europeus, parlar d'immigració i de la resposta que necessita per part d'Europa, a el temps que apel·larà a la solidaritat de les comunitats autònomes .





NAVARRA



El Govern de Navarra ja ha dissenyat alguns projectes que vol negociar amb el Govern d'Espanya perquè puguin ser finançats amb els fons europeus davant la crisi de l'Covid-19. Entre aquests projectes es troben el Canal de Navarra, el Pol d'Innovació Digital, un aeroport de connexió navarrès de la indústria agroalimentària, un pacte verd o una nova agenda urbana que inclogui la rehabilitació de el parc d'habitatges.





CASTELLA-LA MANXA



El vicepresident de Govern de Castella-la Manxa, José Luis Martínez Guijarro, va demanar a Govern que "hi hagués una assignació a compte dels fons europeus perquè es puguin poder executar des de l'1 de gener de l'2021 a les comunitats autònomes que tinguin els pressupostos aprovats ".





Guijarro ha explicat que fins al 30 d'abril el Govern d'Espanya té de termini per presentar el programa nacional amb els projectes inclosos davant la Unió Europea, i després, les institucions europees tenen dos mesos per presentar el projecte presentat per Espanya.





"I a partir d'aquest moment els fons podran ser lliurats, però el plantejament que es farà és no esperar fins al juliol i que abans es puguin fer els lliuraments a compte", per en paraules de l' 'número dos' de l'executiu castellà manxec, " en aquests 6 mesos es pugui anar també tramitant els projectes per estalviar temps ".





ARAGÓ



En la mateixa línia de la Junta de Castella-la Manxa es va expressar la consellera de Presidència d'Aragon, Maite Pérez, que també va incidir en els lliuraments a compte perquè considera que és important tenint en compte que el 31 de desembre de l'any 2023 han d'estar compromesos el 70% de tots els recursos assignats a Espanya i per això el conjunt d'administracions han de començar a executar amb "rapidesa i promptitud".