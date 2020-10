Bartomeu i la seva junta del Barça estudien presentar la dimissió immediatament

El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, i tota la seva junta directiva estudien presentar de forma immediata la seva dimissió irrevocable. La situació generada en el si de l'entitat després de la crisi de l'estiu, amb l'intent de Leo Messi de marxar, la moció de censura que se'ls ve a sobre i el mal inici de temporada del primer equip han accelerat els esdeveniments.









Bartomeu és plenament conscient que la seva situació és molt delicada i que està sentenciat per la massa social fa temps. I tot i que en principi preferia esperar que fossis les eleccions convocades per a l'any que ve, a les que no s'anava a presentar, les que posessin fi al seu mandat, la possibilitat que abans es dugui a terme una moció de censura, que té moltes opcions de perdre, li han posat contra les cordes. I prefereix una sortida pel seu propi peu abans que veure's forçat per una moció de censura.





Per tot això, és molt possible que a la junta directiva que s'ha de dur a terme aquest dilluns, Bartomeu plantegi la seva junta directiva una dimissió en bloc per acabar d'una vegada amb una situació que està afectant a la institució i als el funcionament dels equips.





No es pot oblidar que després del agre enfrontament amb Leo Messi ha arribat la petició als futbolistes i empleats de el club que acceptin una rebaixa salarial del 20% dels seus emoluments. Les negociacions per arribar a un acord en aquest aspecte comencen immediatament i ni el president ni els membres de la seva junta tenen la força suficient per mantenir un pols amb els jugadors de la primera plantilla, que han mostrat públicament la seva enorme contrarietat per les formes en que la junta ha manejat aquesta situació.