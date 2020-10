El Govern explica que "està sobre la taula" aplicar un confinament de cap de setmana

La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha assegurat que la Generalitat està contemplant la possibilitat d'aplicar un confinament de cap de setmana per frenar la incidència del coronavirus a Catalunya: "És un escenari que està sobre la taula, la fi de setmana és quan hi ha més interacció social".









En una entrevista aquest dilluns a Catalunya Ràdio, Budó ha explicat que el Govern prendrà mesures en funció de les dades epidemiològiques, i ha destacat que les dades actuals són preocupants i que es prendran mesures per reduir l'activitat social però intentant "evitar el confinament total ".





ESTAT D'ALARMA "INSUFICIENT"

La consellera de Presidència ha qualificat d'"insuficient" el decret d'estat d'alarma publicat pel govern Espanyol, ha criticat que limita les decisions que es poden prendre a Catalunya i ha retret que no és el que havia explicat el president de Govern, Pedro Sánchez.





"Ens fa la sensació que s'ha quedat curt, que és un decret insuficient per fer tot el que com a Govern ens agradaria fer o demanaríem fer en cas que fos necessari", ha sostingut Budó, que ha afegit que havien entès que la Generalitat seria l'autoritat competent per prendre totes les mesures contra la Covid-19.





Ha concretat que el decret d'estat d'alarma no permet a la Generalitat la possibilitat de demanar l'obligatorietat del teletreball, ni en el cas que decidissin "alguna mesura que comportés confinament domiciliari".





"No ens dóna tota la cobertura jurídica per prendre decisions necessàries sense haver de demanar-les al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) o a Govern", ha insistit Budó, que ha assegurat que no hi ha hagut voluntat per part de Govern per aprovar una legislació per prendre aquestes mesures sense necessitat d'un estat d'alarma.





MESURES ECONÒMIQUES COMPENSATÒRIES

També ha criticat que la publicació del decret no hagi vingut acompanyat "de les mesures econòmiques compensatòries corresponents", i ha dit que encara estan a temps de dotar-se de les eines necessàries i que arribin recursos econòmics per suportar les mesures de contenció de virus.





Sobre la primera nit en què s'ha aplicat el toc de queda a Catalunya, Budó ha afirmat que no li consta que hi hagi hagut incidències, i ha celebrat que la gent trobe actuat de manera responsable i hagi entès que calia complir-lo.





Ha recordat que aquesta primera nit no hi ha hagut sancions, però que a partir d'aquest dilluns es multarà qui incompleixi per garantir que aquesta mesura sigui efectiva: "Devem ser capaços de fer-la possible perquè duri el menor temps possible".





Sobre les eleccions a Catalunya el 14 de febrer, la consellera ha assegurat que el Govern està treballant per poder celebrar-les, garantir el dret de vot de tot el món i que hi hagi mesures sanitàries d'higiene i protecció dels votants i dels que treballin aquest dia .





"Si no podem garantir el dret a vot de tot el món o si la situació pandèmica recomana retardar aquestes eleccions, ja que prendrem les decisions que toqui", ha destacat Budó, que ha insistit que treballen amb l'escenari de poder celebrar-les i estan estudiant el protocol i si caldria modificar o no la llei electoral.