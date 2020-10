Quinze províncies estan en risc per onatge, vent i neu

L'onatge, vent i neu posen aquest dilluns en risc a una vintena de províncies, segons informa l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) en una jornada marcada per les pluges i les tempestes a tot el nord peninsular i una baixada generalitzada de les temperatures.









Per fenòmens costaners tenen avisos les províncies d'Almeria i Granada, Astúries, Cantàbria, Lugo, Pontevedra, la Corunya, Eivissa i Formentera, Girona, Tarragona, Guipúscoa, Biscaia, Alacant, València i Castelló. Així mateix, Almeria, Granada, Tarragona Eivissa i Formentera tenen avisos per vent i Osca i Lleida per neu.





El front d'aquest diumenge acabarà de creuar la Península cap a l'est, desplaçant-se ràpidament cap a Balears, quedant després del seu pas xàfecs i tempestes ocasionals al nord-est de Catalunya i de Balears, tendint a remetre a partir de la tarda.





D'altra banda, continuaran les precipitacions a Galícia, Cantàbric i Pirineus, acompanyades de tempestes al litoral, més abundants al litoral basc, remetent a la fin per l'oest. Intervals de núvols baixos en bona part de l'interior peninsular, tendint durant el dia a poc ennuvolat o amb alguns núvols alts. A les Canàries, intervals ennuvolats al nord i poc ennuvolat al sud.





Les temperatures màximes aniran en descens a la Península, notable en la seva meitat oriental, ia les Balears. Les mínimes també baixen, excepte a Melilla, extrem sud peninsular i sota Ebre, on pugen lleugerament. Pocs canvis a Canàries.





El vent serà de l'oest i nord-oest a la Península i Balears, fort al litoral cantàbric i litoral andalús més oriental, i amb intervals de fort en el baix Ebre, serres de l'extrem est peninsular i resta de litoral mediterrani.