Els rebrots de Covid-19 proliferen en reunions familiars, bars, escoles i hospitals

La pandèmia de la Covid-19 està augmentant de forma "preocupant" a Espanya i a Europa, com així ho han advertit en diverses ocasions el president de Govern, Pedro Sánchez, i el ministre de Sanitat, Salvador Illa, motiu pel qual des del diumenge s'ha aprovat un nou d'estat d'alarma que implanta el confinament nocturn a tot el territori.





I és que, segons l'últim informe publicat el Ministeri de Sanitat, l'àmbit en el qual s'estan produint un major nombre de brots i casos és el social, que suposa el 29,8 per cent dels brots i el 26,9 per cent dels casos, produint-se un increment en els generats en bars i restaurants, tot i que també en centres educatius i sanitaris, especialment en hospitals.





A l'efecte de notificació a el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), dirigit per Fernando Simón, es defineix brot com qualsevol agrupació de 3 o més casos amb infecció activa en els quals s'ha establert un vincle epidemiològic, excloent dels mateixos aquells que afecten únicament a les persones que viuen juntes.





Des que va finalitzar la desescalada s'han comunicat 10.060 brots amb 94.563 casos, afectant a totes les comunitats i ciutats autònomes, si bé des del passat 15 d'octubre ja s'han notificat 1.412 brots nous, amb 9.946 casos associats.





Tot i que el 80,6 per cent dels brots són de petita magnitud, amb menys de 10 casos, Sanitat ha avisat que els brots amb major nombre de casos ocorren entre treballadors en situacions de vulnerabilitat i en centres sociosanitaris, destacant que dels 1.412 brots notificats a l'última setmana, 338 estan relacionats amb reunions familiars i d'amics, amb 2.060 casos.





A més, el departament que dirigeix Illa ha cridat l'atenció sobre l'augment dels brots que es produeixen en establiments de restauració (bars o restaurants) notificant-21 brots, amb 163 casos. Els brots familiars que afecten membres de la mateixa família que viuen en diferents domicilis (interaccions típiques familiars) constitueixen el 20,7 per cent dels brots i 16,9 per cent dels casos notificats des del 15 d'octubre.





RESIDÈNCIES I HOSPITALS

Els brots en centres sociosanitaris continuen en augment i suposen el 9,3 per cent dels brots i el 16,6 per cent dels casos. En concret, des de l'última actualització s'han notificat en residències de gent gran 99 brots amb 1.281 casos. També s'ha observat un augment en centres de discapacitats (14 brots amb 237 casos).





Els brots en centres educatius suposen el 13,4 per cent dels brots i el 12,9 per cent dels casos, observant-se un augment respecte a les setmanes prèvies. Els brots que ocorren en l'àmbit laboral suposen el 11,5 per cent dels brots notificats en aquesta última setmana i el 9,6 per cent dels casos.





Destaquen els brots laborals associats a el sector empresarial i de la construcció i ocorreguts en les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat. Altres brots importants són aquells brots amb un component mixt, on la transmissió es desplaça per exemple de l'àmbit familiar a altres àmbits, com el laboral, social o escolar, i en diferents sentits (8,6 per cent dels brots i 9,1 per cent dels casos notificats en l'última setmana).





Finalment, Sanitat ha informat que els brots en centres sanitaris també augmenten en les últimes setmanes (3,2% dels brots i 3,3% casos), sobre tots en hospitals (37 brots amb 290 casos des de l'última actualització).