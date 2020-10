El Govern descarta el tancament d'escoles però no el d'instituts

El director general de Centres Públics de la Conselleria d'Educació de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha assegurat que no està sobre la taula en aquest moment el tancament de les escoles catalanes, però ha afirmat que la clausura dels instituts "és una opció que està sobre la taula ".









En una entrevista a Catalunya Ràdio Gonzàlez-Cambray ha avisat que "l'escola no està aïllada de la societat", de manera que les mesures per frenar la incidència del coronavirus poden afectar a la comunitat educativa.





"El tancament de l'escola no està sobre la taula", ha assenyalat el secretari general de Salut de la Generalitat, Marc Ramentol, en la mateixa entrevista, i ha afirmat que la presencialitat a les escoles s'ha de poder mantenir fins a les últimes conseqüències, en les seves paraules.





Gonzàlez-Cambray ha defensat que els centres educatius "no actuen com a transmissors" de la Covid-19, i que no s'ha tancat a Catalunya cap escola sencera pels contagis, i ha destacat que el 95% dels alumnes i els professionals assisteixen a les aules.





Ha recomanat que les persones amb vulnerabilitat no siguin "l'opció per defecte" per anar a recollir els alumnes a les escoles, però entén que hi ha elements de conciliació que ho fan inevitable, pel que ha demanat que es faci amb mesures de seguretat .





"Ara tindrem més casos, i no voldrà dir que ho estem fent malament, sinó que la Covid-19 entra a les escoles per la seva presència a la comunitat", ha assegurat Gonzàlez-Cambray, i Ramentol ha explicat que els segments de més edat de el sistema educatiu són els que més s'estan comportant de manera paral·lela al contagi de la societat.





"El comportament en instituts no és el mateix que a l'escola. No descartem cap escenari i més tenint en compte com avança la pandèmia", ha insistit Ramentol, que ha apostat per la presencialitat, que diu que s'allargarà el màxim possible.





Ramentol també ha assegurat que hauria de ser obligatori el teletreball per reduir la mobilitat, i ha criticat que l'estat d'alarma no permeti que la Generalitat apliqui aquesta mesura, tot i que confia que els sectors socials i econòmics ho implementin.