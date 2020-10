Els hospitals catalans trigaran entre 18 i 21 mesos a recuperar l'activitat ajornada per la pandèmia

La primera onada del coronavirus va obligar als hospitals catalans a retardar l'activitat programada no imprescindible en aquell moment, de manera que milers d'operacions, intervencions, consultes i proves es van postergar. L'activitat no va recuperar el ritme habitual tampoc durant els mesos que el coronavirus va donar un respir.









Ara els hospitals s'han de posar al dia de les activitats que estan pendents des de la primera onada i continuar amb les activitats sanitàries habituals. Tot això enmig de la segona onada del coronavirus, en un escenari que pot canviar molt fàcilment. Des del Servei Català de la Salut calculen que caldran entre 18 i 21 mesos per posar-se a el dia i, d'altra banda, assumeixen que potser cal endarrerir més proves i operacions.





"Ara podem gestionar els llits de crítics que tenim, però si en una setmana o el període de funcionament de les mesures s'accelera la corba haurem de desprogramar determinades activitats en determinats llocs, va explicar el director de CatSalut, Adrià Comella."Ara ens trobem que l'onada torna a créixer i ens trobem en el camí de recuperar activitat, però conforme l'onada torni a créixer, ens pot tornar a impactar en els processos hospitalaris. Haurem de seguir dia dia la transmissió i com està comprometent llits de crítics, per veure quins procediments podem anar prioritzant i quins podem retardar".





Caiguda en picat d'operacions

"Tres mesos de no activitat significa perdre 100.000 intervencions quirúrgiques", explica el director de CatSalut", que assegura que a partir de l'estiu es va començar a recuperar activitat pendent i cada dia intenten guanyar una hora.





Durant la primera onada, que ningú s'esperava, els hospitals van haver de reconvertir-se ràpidament per poder atendre tots els casos de covid-19 que arribaven. Així, moltes plantes es van convertir en UCIs o plantes dedicades únicament al coronavirus i es va cancel·lar tota l'activitat que no era urgent.





Les operacions quirúrgiques van caure en picat. Si a l'abril de 2019 hi va haver unes 30.000 operacions i al febrer d'aquest any -abans de l'arribada de la primera onada- unes 35.000, a l'abril van ser menys de 5.000.





Durant l'estat d'alarma només es van fer aquelles operacions essencials i totes les patologies excepte el covid van patir retards, fins i tot les operacions oncològiques, que en el segon trimestre es van reduir en un 25%. A més, el temps d'espera dels pacients es va duplicar i en alguns casos va passar de 20 dies a més de 40.









Les operacions de cataractes, per exemple, juntament amb les pròtesis de genoll i maluc, van disminuir de 7.000 a l'abril del 2019 a zero a l'abril del 2020, i els temps d'espera es van duplicar de 80 dies a 160. A poc a poc aquestes operacions han anat recuperant la seva activitat, i al setembre ja se'n van fer 6.000.





Consultes externes i proves diagnòstiques





Durant el segon trimestre de 2020, tant les consultes externes com les proves diagnòstiques es van reduir a la meitat, i ara s'estan recuperant progressivament. Des de Salut expliquen que "l'activitat es recuperarà amb priorització de més crític a més lleu", tot i que reconeixen que "recuperar això, més totes les proves diagnòstiques prèvies és lent".





En concret, durant el segon trimestre les consultes externes per a una primera visita van caure a 250.000, la meitat de les habituals, i en el tercer tercer trimestre s'han fet prop de 300.000, gairebé el 70% de les que es van fer el mateix trimestre de l'any passat.





L'activitat de proves diagnòstiques es va mantenir en un 50% durant el segon trimestre i en el tercer trimestre es van fer un 79% de la proves diagnòstiques que s'havien fet el mateix període de l'any anterior.





Tot i estar intentant recuperar l'activitat, des de Salut saben que les xifres de covid-19 no paren d'augmentar i que, per tant, serà difícil recuperar el ritme de l'activitat externa al coronavirus. La taxa de risc de rebrot segueix pujant a Catalunya, i ahir ja superava els 800 punts. Tot i així, no es poden comparar les xifres amb les de la primera onada, ja que ara el nombre de PCR és molt més alt i per tant es detecta un percentatge de casos molt major al del primer trimestre.





El Govern injecta 300 milions per a reforçar el Departament de Salut





La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha anunciat que destinarà una partida de 300 milions d'euros del fons Covid-19 estatal al sistema sanitari català, la qual cosa permetrà contractar 500 nous rastrejadors.





Així ho ha anunciat durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu, que es torna a celebrar de manera telemàtica davant el repunt de casos de la pandèmia.





Segons Budó, aquests 300 milions serviran per a afrontar des de la Conselleria de Salut l'augment de la despesa derivada de l'impacte del coronavirus en el sistema sanitari, amb el que es reforçarà el finançament del Servei Català de la Salut i de la Agència de Salut Pública de Barcelona, es contractarà nou personal per a millorar el seguiment de les cadenes de contagi.





Al juliol, el Govern va acordar un augment dels comptes públics per valor de 1.230 milions amb recursos del fons Covid-19, que va permetre relaxar la despesa dels departaments que, durant els primers mesos de la crisi sanitària, van haver d'avançar una part important del seu pressupost anual per a cobrir despeses d'emergència.





També s'ha aprovat mantenir la gratuïtat del telèfon del 061 durant la crisis sanitàries, el cost del qual assumirà la Generalitat per a garantir que tots els ciutadans tinguin dret a la informació i puguin realitzar els tràmits telefònics sense cap cost.