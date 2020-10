El Govern central aprova apujar un 0,9% el salari dels empleats públics el 2021

El Govern central aprovarà una pujada salarial del 0,9% per als empleats públics per a l'any 2021, en línia amb la previsió d'inflació el pròxim exercici i amb la revalorització prevista per a les pensions públiques, segons han confirmat fonts del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública.









Així ho va a traslladar el Govern central als sindicats de l'àrea pública a la reunió d'aquest dilluns a la tarda de la Taula General de les Administracions Públiques per abordar l'Oferta d'Ocupació Pública de 2020 i els pressupostos 2021, pel que fa a l'alça salarial i les places públiques.





L'Executiu ha decidit finalment que aprovarà una pujada del sou dels empleats públics del 0,9% el 2021, en línia amb la revalorització de les pensions lligades a l'IPC traslladada a Brussel·les en el Pla Pressupostari.





Aquesta pujada és inferior a la del 2% aprovada per a aquest any, que podia arribar fins a un 2,3% si es sumaven fons addicionals. Des del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública destaquen que amb l'increment salarial als funcionaris es vol reconèixer la tasca del personal dels serveis i les administracions públiques, amb un treball "imprescindible" en una situació "difícil" per la pandèmia.





En 2018 l'exministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va aconseguir un acord amb els sindicats per fixar pujades salarials fins al 2020 d'entre el 6,1% i el 8,8% vinculades al creixement i al compliment dels objectius de dèficit.





OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE 28.000 PLACES





Pel que fa a l'Oferta d'Ocupació Pública, el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública aprovarà 28.055 places el 2020, inferior a l'oferta de 33.000 places de l'any passat (la més gran dels últims deu anys), si bé aquí s'incloïen 5.000 places d'estabilització.





A més, l'OEP d'aquest any inclou 8.996 places de promoció interna, la més gran de la història. Els sindicats no van donar suport la setmana passada l'acord per a les places del AGE al considerar-la "insuficient".