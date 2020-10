Bèlgica està demanant als metges contagiats amb Covid-19 que segueixin treballant per a evitar el col·lapse

Als metges de la ciutat belga de se'ls ha demanat que segueixin treballant fins i tot si tenen coronavirus causa d'un augment en els casos i les admissions hospitalàries. Aproximadament una quarta part de el personal mèdic està malalt amb Covid-19, segons confirma la BBC.









Sancions per violar el toc de queda a Bèlgica









Ara, 10 hospitals han sol·licitat que el personal que hagi donat positiu però que no presenti símptomes segueixi treballant.





El director de l'Associació Belga de Sindicats Mèdics li va dir a la BBC que no tenien altra opció si pretenien evitar que el sistema hospitalari col·lapsés en uns dies.





El Dr Philippe Devos va reconèixer que hi havia un risc obvi de transmetre el virus als pacients. Una de cada tres persones analitzades està donant positiu amb el virus a la ciutat de l'est de Bèlgica. Els hospitals estan traslladant pacients a altres llocs i cancel·lant cirurgies no urgents, dies després que el ministre de Salut, Frank Vandenbroucke, advertís que el país estava a prop d'un "tsunami" d'infeccions on les autoritats "ja no controlen el que està passant".