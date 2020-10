Espanya registra més de 50.000 positius durant el cap de setmana

Les comunitats autònomes han notificat aquest dilluns al Ministeri de Sanitat 52.188 nous casos de COVID-19, 5.217 d'ells diagnosticats en les últimes 24 hores. Això suposa un notable ascens pel que fa als 37.889 del cap de setmana anterior.













La xifra global de contagis a Espanya s'eleva ja a 1.098.320 des de l'inici de la pandèmia, segons les xifres oficials. La incidència acumulada en els últims 14 dies se situa en 410, enfront dels 361,66 de divendres, amb un total de 192.893 positius en les passades dues setmanes.





En l'última setmana, han mort 628 persones amb diagnòstic de COVID-19 positiu confirmat a Espanya, un lleu descens en comparació amb els 655 notificats divendres. Fins 35.031 persones amb PCR positiva han mort des que el virus va arribar a Espanya. En l'informe d'aquest dilluns s'han afegit 279 noves morts.





Actualment, hi ha 16.008 pacients ingressats per COVID-19 a tot Espanya (14.539 el divendres) i 2.163 a UCI (2.031 el divendres), si bé en les últimes 24 hores s'han produït 1.584 ingressos (2.024 el divendres) i 734 altes (1.472 el divendres). La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa ja en el 13,72 per cent (12,11% divendres) i en les UCI al 24,24 per cent (22,48% el divendres).