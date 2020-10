Una guerra ideològica: el populisme i les democràcies liberals es disputen el control del planeta

En la moció de censura que Vox va presentar contra el Govern de Pedro Sánchez va haver una intervenció que analitzava perfectament quina és una de les principals discussions de la política espanyola actual i també de la internacional. Inés Arrimadas va explicar que, entre altres raons, votaria que "no" a la moció de censura perquè s'emmarcava en un debat "molt important" que està vivint la humanitat: la batalla entre "les democràcies liberals i el populisme", va assegurar la líder del partit taronja.









El planeta està vivint una batalla ferotge entre les democràcies clàssiques o liberals, filles del món que es va dibuixar després de la Segona Guerra Mundial, i un nou fenomen aixecat principalment per l'aparició d'Internet i un ambient on les veritats cada vegada són més qüestionables: el populisme.





El populisme és un terme allunyat dels conceptes clàssics d'esquerra i dreta, que són els que han regit la política internacional de l'últim segle. Es tracta d'una forma de fer política, compartida per líders tan dispars com Donald Trump o Hugo Chavez, que van arribar al poder a través d'estratègies de confusió i manipulació de la realitat. En ciències polítiques, el populisme s'entén com la idea que la societat està separada en dos grups enfrontats entre si: "el veritable poble" i "l'elit corrupta", explica Cas Mudde, autor de "Populisme: una molt breu introducció" .





A Espanya, la paraula "populista" s'usa massa sovint. L'autor de "L'auge global del populisme", Benjamin Morffitt, explica que el terme "està mal utilitzat, especialment en el context europeu". El líder populista real, explica Morffitt, assegura representar la "voluntat de poble", i sempre es presenta com l'oposició a un enemic (que sol ser el sistema regent) amb el propòsit de "drenar el pantà" o lluitar contra "l'elit liberal ", explica a la BBC. "En el context europeu generalment se situa a la dreta ... però això no està escrit en pedra", assenyala.





Segurament més d'un lector, després de llegir aquestes paraules, estigui situant quins són els partits espanyols que més s'ajusten a aquest tipus d'estratègies. Possiblement siguin massa, i molts fins i tot pertanyen a l'antiga política. Sovint al Congrés s'escolta quina és la definició de bon espanyol, català, basc, o madrileny. També s'ha pogut escoltar la definició de "casta", o "socialcomunista", conceptes que sempre van en contra dels interessos d'un "poble" uniforme.





Aquesta batalla es vesteix de patriòtica en cada Estat, però s'està disputant a gairebé tots els països del món. A França, Marine Le Pen defensa la pàtria francesa dels immigrants i dels polítics clàssics francesos, que segons ella han "islamitzat" el país; als Estats Units, el president Donald Trump polaritza constantment el país buscant enemics externs comuns (com el virus xinès) per aconseguir consolidar el seu poder; a l'Índia, Narendra Modi exalta la nació hindú davant enemics com els musulmans, als que reprimeix sense pudor. La llista de líders mundials que segueixen el mateix patró reduccionista cada vegada és més àmplia, i per això el món clàssic està cada vegada més preocupat.





Tots aquests líders populistes estan tallats per un mateix patró i comparteixen un discurs que, des de fa temps, està molt globalitzat. Crida l'atenció veure com Donald Trump, Jair Bolsonaro i Santiago Abascal descriuen al Covid-19 de la mateixa manera: "el virus xinès". Com tracten la immigració, relacionant-la amb conspiracions internacionals que tracten de destruir els blancs; i com relacionen, tots ells, a George Soros amb una espècie d'apocalipsi. Però això té una explicació: el seu discurs prové d'alguns despatxos on experts en propaganda marquen quins seran els missatges que s'han de vendre per a conquerir a l'opinió pública, delimitar quins seran els enemics i generar el terror suficient per a poder controlar l'estat d'ànim de la població.





Un dels principals promotors d'aquest fenomen és Steve Bannon, qui va articular la campanya electoral de Donald Trump i la propaganda per aconseguir el Brexit, entre d'altres mèrits. A Espanya, se sap que ha assessorat a Vox. Per a conèixer quina serà l'agenda dels líders populistes al món, només cal mirar Breitbart News , un mitjà de comunicació nord-americà que anteriorment va ser dirigit per Steve Bannon i que es pot considerar un dels laboratoris de pensament del populisme mundial.





Els líders populistes segueixen treballant fortament per minar la moral de les democràcies clàssiques, i sempre aconsegueixen que la seva veu arribi a tots els costats. La setmana passada a Telecinco es va emetre el programa d'Iker Jiménez "Informe Covid-19", on s'entrevistava a Li-Meng Yan, un viròloga xinesa que assegurava amb contundència que el coronavirus s'havia creat artificialment al seu país per a començar una guerra biològica . L'entrevistada es presentava des d'una ubicació desconeguda als Estats Units i asseguraven que la científica estava protegida pel FBI, com si el seu testimoni fos clau per a la humanitat. Doncs bé, després s'ha sabut que l'estudi científic d'aquesta ciutadana xinesa va ser finançat per Steve Bannon, el mateix home que li està dient a tots els líders populistes del món que explotin el qualificatiu de "virus xinès". ¿Curiós, oi?





Els discursos emprats pels populistes són eficaços i penetren en l'opinió pública de manera molt ràpida, perquè s'alimenten de la desconfiança, un sentiment humà molt natural, per a crear conspiracions que donin explicacions fàcils a problemes molt complexos. A més, sempre són recolzats amb dades que estan manipulades o senzillament són falses, com l'estudi presentat per la viròloga xinesa i finançat per Bannon, que ha estat rebutjat per la comunitat científica per no seguir els protocols habituals. No obstant això, ja s'ha publicat i publicitat, de manera que molts ciutadans seguiran considerant que és real.





Fins i tot, després de posar les dades sobre la taula, molts seguiran pensant que el coronavirus és una gran conspiració mundial de Soros, els xinesos, o Bill Gates, perquè el dubte és legítim, i perquè no tots disposen de la informació que pugui tenir un líder polític. El que és menys legítim és que des de la política i els mitjans de comunicació s'alimentin conspiracions que, basant-se en dades objectives, són manifestament falses.





EL POPULISME ESPANYOL QUEDA EVIDENCIAT





Per això, i tornant al principi de l'article, la moció de censura que va viure la setmana passada aquest país va marcar un abans i un després. L'entrada de Vox al Congrés dels Diputats ha fet molt de mal al Partit Popular: En primer lloc, perquè li va sortir un competidor per la dreta que li podia restar vots i per continuar, perquè no era un soci natural amb el qual pogués pactar . El discurs de dretes dels populars s'emmarca en el panorama nacional i en la tradició democristiana europea, però Vox és germà de la ultradreta populista europea i internacional que està tractant d'enterrar a la dreta clàssica.





En segon lloc, l'entrada de Vox, tal com va passar amb Podem i el PSOE, ha suposat una sagnia de vots per als populars. A més, quan han guanyat les eleccions, han hagut de pactar amb el partit d'Abascal gairebé amagant-se i renegant per a no enfadar als socis del Partit Popular Europeu, que rebutja en bloc a la ultradreta. El mateix li ha passat a Ciutadans, que està gairebé a l'UCI per haver tontejat massa amb ells en comptes de mantenir-se al centre, tal com van prometre amb la seva arribada a la política espanyola.





Vox va aconseguir, fins ara, tenir als dos partits que representaven a la dreta clàssica, Ciutadans (liberals) i PP (democristians), totalment acovardits, sense aconseguir que marquessin una diferència contundent entre ells i el populisme. Però la moció de censura de la setmana passada va ser definitiva: per primera vegada el Partit Popular va fer un discurs que podria recordar molt al de Angela Merkel, situant al seu partit dins de la tradició europea i ridiculitzant el discurs de Vox.





El discurs va ser articulat, segons diuen alguns mitjans, per figures de la dreta tradicional espanyola com l'expresident José María Aznar o el periodista José Antonio Zarzalejos. Va ser una resposta intel·ligent a una moció de censura que més que per a Pedro Sánchez, semblava per al Partit Popular. Molts votants de dreta es poden sentir decebuts perquè els populars hagin rebutjat votar a favor d'una moció on es volia destituir un Govern d'esquerres, però és que els números no donaven. De la mateixa manera, la moció de censura, a més de destituir Pedro Sánchez, era per fer president Santiago Abascal. De debò els populars, com a líders de la dreta i de l'oposició, podien permetre dir que sí a un candidat que els vol robar vots i que de moment, té menys? Vox va intentar posar entre l'espasa i la paret al PP, i al final van sortir escaldat.





Segons la majoria d'analistes polítics, d'esquerres i de dretes, la victòria de la moció de censura, contra tot pronòstic, va ser del Partit Popular. Va aconseguir dibuixar un perfil propi, sense abandonar l'oposició al Govern i ridiculitzant als suposats aliats que venien per la dreta a menjar-se el pastís. En definitiva, va establir un límit clar entre el que són ells, un partit democristià clàssic, i Vox, el representant espanyol del populisme internacional.





La setmana passada a Espanya va tenir lloc una batalla de la guerra mundial entre el populisme i les democràcies liberals, i en aquesta ocasió va guanyar la política tradicional, la qual pot sostenir un món més semblant al que coneixem fins ara. No obstant això, la disputa serà llarga i es jugarà a tots els països: la propera setmana tindrà lloc un dels enfrontaments més importants d'aquest combat internacional, en el qual Biden tractarà de treure el tron dels Estats Units a Donald Trump per allunyar el país del populisme i tornar-lo al seu lloc, una batalla amb un resultat que afectarà tot el món.