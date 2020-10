El Govern apujarà l'IRPF a les rendes més altes

El Govern inclourà en el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2021 un augment de dos punts l'IRPF per a les rendes de la feina de més de 300.000 euros i tres punts per a les rendes de capital de més de 200.000 euros, així com un 1% l'impost per a patrimonis de més de 10 milions d'euros, limitarà les deduccions en l'impost de societats, ha de fixar una tributació mínima del 15% per a 'socimis' i reduirà desgravacions de plans de pensions privats.









Així ho han detallat el president de Govern, Pedro Sánchez, i el vicepresident segon i ministre de Drets Socials i Agenda 2030, Pablo Iglesias, durant un acte de presentació a la Moncloa de les claus de l'avantprojecte de llei dels pressuposts generals de l'Estat ( PGE) per 2021, abans de la celebració del Consell de Ministres, després que els socis de la coalició arribessin a un acord d'última hora d'ahir pel que fa a l'Ingrés Mínim Vital i la regulació del preu dels lloguers, els dos principals esculls de la negociació.





Sánchez ha destacat que els nous PGE són la "peça clau" per a la recuperació econòmica i suposa deixar enrere l'austeritat i les retallades, per donar pas a una "energia" i una "voluntat" de l'Executiu de "tirar endavant" després de la pandèmia amb una inversió pública social històrica, de 239.765.000, un 10,3% més, incloent un avançament de 27.000 milions dels fons europeus.





"La resposta dels PGE va a estar a l'altura de l'impacte, dibuixa un abans i un després del model econòmic i no es va a deixar ningú enrere, reduint desigualtats i enfortint els serveis públics", ha dit.





Iglesias ha destacat que s'inaugura "una nova època en política econòmica que deixa enrere definitivament l'etapa neoliberal i de retallades i posa a Espanya en la senda de recuperació de drets laborals i socials i reforç de serveis públics".





En matèria fiscal, ha detallat que s'aprovarà un augment de dos punts l'IRPF per a les rendes de la feina de més de 300.000 euros i tres punts per a les rendes de capital de més de 200.000 euros, així com un 1% l'impost per a patrimonis de més de 10 milions d'euros.





També figurarà una pujada de Societats limitant les exempcions per dividends i plusvàlues generats per participacions en societats filials, es fixarà una tributació mínima del 15% per a 'socimis' i reduirà desgravacions de plans de pensions privats.