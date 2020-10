Catalunya és la tercera comunitat autònoma en què més augmenta l'atur

L'atur a Catalunya ha pujat en 33.600 persones (+7,11%) el tercer trimestre d'aquest any, recollint l'efecte de la crisi del coronavirus, i la taxa d'atur ha pujat fins al 13,23% -enfront de l'12, el 78% de fa tres mesos-, amb un total de 506.600 aturats.





Aquestes xifres situen Catalunya com la tercera comunitat autònoma en què més ha augmentat l'atur respecte a el trimestre anterior, per darrere d'Andalusia (143.800) i Canàries (47.800), segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicada pel Institut Nacional d'Estadística (INE).





Respecte a l'any anterior, el nombre d'aturats a Catalunya ha crescut en 84.500 desocupats, amb un augment relatiu del 20%, sent també una de les comunitats autònomes amb majors pujades pel que fa a 2019, només per darrere de la Comunitat de Madrid (105.000 ) i lleugerament per davant de la Comunitat Valenciana (83.100).





DESCENS DELS INACTIUS

Els inactius han baixat fins al mes de setembre a 122.900 a Catalunya, mentre que a nivell estatal van descendir en 892.700 persones respecte a el trimestre precedent, ja que, amb el final del confinament que es va estendre la major part de el segon trimestre, les persones han retornat a el mercat de treball en el tercer.





A Catalunya, la població major de 16 anys és de 6.329.300, als quals cal restar els actius, que són 3.830.500, per obtenir els inactius -també es pot obtenir restant a la població major de 16 anys els ocupats i els aturats-.





PUJA L'OCUPACIÓ

L'ocupació ha pujat en 96.400 persones a Catalunya (2,99%) aquest trimestre, arribant als 3.323.900 ocupats, i en 569.600 (+3,06%) en el conjunt d'Espanya, on el nombre total se situa en 19.176. 900 persones.





Baixen les absències de l'ocupació per ERTO i aturada parcial per raons tècniques o econòmiques, o malaltia, accident o incapacitat temporal en el tercer trimestre, el que ha provocat que el nombre d'hores treballades creixi respecte de el trimestre anterior.





Així, les hores efectives de treball realitzades han augmentat un 15,10% respecte al segon trimestre tot i ser un període típicament vacacional.