El Govern assegura que el teletreball és "obligatori" i anuncia sancions a empreses que no compleixin

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha assegurat aquest dimarts que el teletreball i el treball a distància "són obligatoris" per a totes les empreses, públiques o privades, que puguin implementar-lo.













En una entrevista de Rac 1, el conseller ha anunciat sancions per a totes les companyies que no l'apliquin, mentre que aquelles que no puguin fer-ho hauran de fer un certificat conforme no poden aplicar-lo.





El Homrani ha explicat que es regula a través de les resolucions realitzades en l'àmbit de salut pública, ja que l'administració catalana no compta amb les competències en l'àmbit laboral i normatiu.





"Hem vist que no hi ha hagut la reducció de mobilitat i el que fem és reforçar-al màxim. L'objectiu és que tots prenguem consciència i que parem al màxim la mobilitat que no és necessària. I en l'àmbit laboral no és necessària la mobilitat si pots teletreballar ", ha afegit.





No obstant això, dilluns, en una entrevista de Catalunya Ràdio, la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, va reconèixer que fer obligatori el teletreball és una de les mesures que la Generalitat no pot aplicar dins de l'estat d'alarma perquè no té la "cobertura jurídica" per fer-ho.





CONSELL DE RELACIONS LABORALS





El Consell de Relacions Laborals (CRL) ha recordat aquest dimarts a les empreses i treballadors l'obligació de fer teletreball amb l'objectiu de limitar la mobilitat de les persones per frenar el ritme de contagis per Covid-19.





En una declaració signada per la Generalitat, CCOO, UGT, Foment de l'Treball i Pimec, han explicat que es pot realitzar treball presencial només quan la mobilitat és imprescindible, i que en els casos en què el treball a distància no sigui possible , s'han d'implementar mesures com horaris d'entrada i sortida escalonats i flexibilitat horària.





Proposen adoptar, preferentment i temporalment, mesures de flexibilitat interna negociades entre l'empresa i la representació legal o sindical dels treballadors pel que fa a possibles modificacions de la jornada.





En cas que hi hagi raons justificades, han proposat adoptar mesures com ajustos de la producció, acordar bosses horàries, adaptar el calendari laboral, programar activitats formatives, redistribuir la jornada laboral, establir sistemes de permisos que permetin ajustar la càrrega de treball i establir regles de compensació per al període de reorganització del temps de treball.





El CRL ha constatat que la situació actual de la pandèmia suposa una irrupció d'una segona onada de contagis d'abast comunitari que compromet la integritat i la salut de les persones i, en conseqüència, s'han pres mesures per canviar comportaments individuals i col·lectius per tal de reduir en la mesura del possible de l'increment dels contagis.